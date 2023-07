Ik kijk uit naar de dag dat de damesfinale op Wimbledon wordt gespeeld in prachtige shorts

Een handvol zwarte onderbroeken turfde ik afgelopen weken op het gras van Wimbledon. Eindelijk toegestaan. Met het recht op een gekleurde onderbroek wilden de speelsters zich bevrijden van hun vrees voor een dieprode vlek in hun Wimbledon-witte, wereldwijd uitgezonden kruis. Hoe immers kun je je concentreren op zo’n chirurgisch precieze beweging als een service wanneer in je achterhoofd een angstig stemmetje piept: ik zal toch niet...

Wat hebben mannen het ook hier weer stukken gemakkelijker.

Kleren maken de man, heet het, maar kleren maken de vrouw het leven van oudsher moeilijk. Door kledingvoorschriften zijn vrouwen door de eeuwen heen effectief in hun vrijheid beknot. Dat geldt niet louter voor de ambulante gevangenis die boerka heet. Koningin Wilhelmina weet haar tragische reeks miskramen aan het korset waarmee zij haar middel had moeten insnoeren tot onder de zestig centimeter. Die gedachte was niet onzinnig. Insnoeren is schadelijk. In reactie op de letterlijk adembenemende ‘wespentaille’ propageerden feministen rond 1900 dan ook de zogenaamde reformkleding: loshangende rechte jurken, waarin vrouwen hun gezondheid niet op het spel hoefden te zetten en konden werken.

Deze week ging ik op zoek naar een nieuw zwempak. Dat bleek onverwacht ingewikkeld. De sportzaak verkocht geen damespakken meer (!) en verwees me naar een lingeriewinkel. Als banenzwemster wil ik een simpel glad pak, zoals ik dat draag sedert ik als tienjarige mijn eerste wedstrijd zwom. Verfraaide versies van zo’n pak werden de afgelopen decennia gangbaar. Helaas blijkt nu een omgekeerde trend gaande: de meeste badpakken bij de lingeriemevrouw waren voorzien van rokjes en ruches, fratsen en frutsels – tot aan stras, tule en pofmouwtjes aan toe. Terwijl sommige mannen zich vertonen in ridicuul minuscule slips, zijn er dezer dagen kennelijk vrouwen die uitgedost als een paaldanseres in een nachtclub te water gaan. Zuivere regressie.

‘Vrouwen zullen pas vrij zijn,’ concludeerde ik in mijn dit voorjaar verschenen boek Vrouw en vrijheid, ‘als zij de moed hebben ‘onvrouwelijk’ te zijn.’ Daarmee bedoel ik niet dat vrouwen er niet goed mogen uitzien; ik ben dol op mooie kralen, kleren en kleuren. Wat ik bedoel is dat vrouwen zich in hun denken en doen niet langer moeten laten hinderen en afleiden door stereotiepe verwachtingen van wat ‘vrouwelijk’ is. En precies dat doet die nieuwe badmode wel. Het mannentenue bevordert de zwemsnelheid, het vrouwentenue vertraagt.

Vrouwen in een dergelijk badpak doen het tegengestelde van de zich emanciperende tennisvrouwen. En voordat die laatsten hun gekleurde onderbroek veroverden hadden turnsters al geprotesteerd tegen gympakjes met pijpen die zo hoog zijn opgeknipt dat vooral voyeurs er plezier aan beleefden. Door het kostuum te eisen waarin zij het best kunnen presteren verwierven zij een recht dat mannen vanzelfsprekend toevalt: het recht om te worden gezien als sporter in plaats van als sekse.

Daarom is het zo heerlijk dat voetbalsters zich nooit in rokjes hebben laten dwingen, en daarom ook blijft die zwarte onderbroek toch een doekje voor het bloeden, ook figuurlijk. Ik zie uit naar de dag dat de damesfinale op Wimbledon wordt gespeeld in prachtige shorts.