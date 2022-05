Ik hoef niet in wonderen te geloven om te erkennen dat Titus Brandsma een uitzonderlijk mens was

Een prachtige zondagochtend op het balkon en dan klinken, zo’n beetje op het moment dat Titus Brandsma in Rome heilig wordt verklaard, de klokken van de Sint-Martinuskerk aan de Steenstraat – je zou er bijna katholiek van worden. Maar in plaats daarvan word ik gekweld door hevige protestantse oprispingen, terwijl ik al jaren probeer mijn gereformeerde genen een beetje op te leuken, ofwel te verroomsen.

Het komt allemaal door dat stuk van Stijn Fens, die vrijdag uit de doeken deed waarom er zo weinig Nederlandse heiligen zijn, en wat er van een heilige mag worden verwacht. “Een belangrijke functie van heiligen is dat ze voorspreker bij God zijn. Door aan hen te vragen in de hemel voor jou te bidden, kun je dingen hier op aarde voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld een wonderbaarlijke genezing.” Dat is nogal een claim: in het hiernumaals dingen voor elkaar krijgen door iemand in het hiernamaals aan het werk te zetten. Als het zo functioneert, mogen de heiligen wel wat beter hun best doen; er gaat genoeg mis in de wereld en er is duidelijk een tekort aan wonderbaarlijke genezingen.

Ondanks de heilige zit de huizenmarkt op slot

In het stuk werd ook gerefereerd aan de in 1950 overleden kloosterbroeder Everardus Witte, bekend als ‘het heilig bruurke’, als kandidaat voor zalig- en heiligverklaring. Witte wordt nog regelmatig aangeroepen bij het vinden van een geschikte woning – collega Fens maakt licht-ironisch gewag van ‘het goede werk dat hij doet op de huizenmarkt’. Nu wil ik de kloosterbroeder niets verwijten, maar de huizenmarkt zit toch echt nog behoorlijk vast.

Ik geef toe: ik benader deze wonderlijke materie te rationeel en te sceptisch. Ik zoek naar bewijzen, terwijl het gaat om de verbeelding van verlangen. Had ik maar de wijsheid van Henk van Os, die door de folklore heen kon kijken. Toen ik de voormalige directeur van het Rijksmuseum een paar jaar geleden sprak voor Trouw vertelde hij hoe hij in Rome onderzoek had gedaan naar het feest van Maria ter Sneeuw, een zeer poëtisch feest, behorend bij een kerk in Rome, de Santa Maria Maggiore. “Daar hoort het verhaal bij van sneeuwval in augustus en engelen met sneeuwballen – prachtig. Maar dat feest werd dus afgeschaft, net toen ik daar was. En waarom? Omdat zoiets niet echt gebeurd kon zijn.

Ik dacht: maar jongens, en al die andere dingen van het geloof dan? Houd toch op. Ik vond dat zo ontzettend koddig. Het gaat natuurlijk niet om echt gebeurd, maar om de zuiverheid van Maria, het zonder zonde zijn, witter dan sneeuw.”

Met dat woord ‘zuiverheid’ komen we misschien wel in de buurt van ‘heiligheid’. En dat rijmt met wat ik in de Volkskrant las over Titus Brandsma, namelijk dat hij iemand was ‘uit één stuk in wie niets gespleten is’. Ik hoef niet in wonderen te geloven om te erkennen dat hij een uitzonderlijk mens was. Zijn geloof bracht hem al vroeg tot een helder zicht op het nazisme, vervolgens tot openlijke oppositie tegen de bezetters en uiteindelijk tot troost in gevangenschap. ‘Uw bijzijn maakt mij alles goed’, noteerde hij. In gedachten maak ik een buiging.