Ik hoef de moslimvrouw niet op te leggen dat ze zich moet bevrijden

Helaas kon ik niet, ik had andere afspraken. Intussen heeft De Balie het programma ook nog eens afgeblazen. Maar treur niet, u kunt op vele filmpjes op internet terugzien hoe Eltahawy optreedt: rappe tong, taboes met de voeten tredend, radicaal.

Mona Eltahawy gaat door het leven als een radicale feministe. Ze is een van de meest uitgesproken stemmen in het debat over de emancipatie van de Arabische vrouw. Enkele jaren geleden maakte ze furore met een prikkelend essay getiteld ‘Waarom haten ze ons?’. Het ging over de Arabische man en zijn vermeende haat voor de vrouw. Sindsdien voert Eltahawy een felle strijd tegen misogynie in de Arabische wereld, tegen de achterstelling en de onvrijheid van de vrouw, tegen de vernederingen, die ze volgens haar zowel thuis als op straat ondergaat. Eltahawy roept op tot een seksuele revolutie onder Arabieren. Om haar vurigheid kracht bij te zetten, verft ze haar haar rood.

Of ik met haar in gesprek wilde gaan. De Balie vroeg mij, omdat ik juist een zachte stem ben in het debat. Wat is beter? Fel of zacht?

Radicale aanklager of begripvol, je kunt het nooit goed doen in dit debat

Ooit was ik veel scherper in mijn uitlatingen dan nu. Ik begon te schrijven over de emancipatie van de Arabische vrouw net na ‘9/11’. De stemming was uiterst kritisch jegens moslims. Ik deed daaraan mee. ‘Bevrijd jezelf van het patriarchale juk!’ was mijn credo. Ik werd ‘kritische moslima’ genoemd. Ik kreeg bijval, veelal uit de westerse feministische en liberale hoek, want ja, de Arabische vrouw was natuurlijk onderdrukt, vanuit deze hoek bezien.