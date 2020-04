Ik hoef de geldschenking van mijn ouders helemaal niet

Beste Beatrijs,

Ik ben een single vrouw van 40 jaar. Over een paar maanden gaat mijn jongere zusje trouwen. Ze krijgt van mijn ouders de jurk en een financiële bijdrage voor de ­huwelijksdag. Mijn ouders willen mij vanuit overwegingen van gelijke behandeling hetzelfde bedrag schenken. Dit is natuurlijk heel lief bedoeld, maar ik wil het niet aannemen, want ik heb het helemaal niet nodig. Ik gun ze dat ze genieten van hun oude dag. Ik heb ook gezegd dat ik het geld niet wil, maar ze vragen toch elke keer om mijn bankrekeningnummer. Hoe kan ik dit het beste afwenden?

Ik hoef geen geld

Beste Ik hoef geen geld,

Op zichzelf hebben uw ouders gelijk dat ze hun kinderen gelijk willen begiftigen. Maar u kunt gerust tegen hen zeggen dat ze daar geen haast mee hoeven te maken. U hebt nu geen geld nodig en ze kunnen het beter in reserve houden, totdat u zelf nog eens trouwt. Dat zou best kunnen gebeuren toch? Stel uw ouders voor om het bedrag dat ze aan het huwelijk van uw zus zullen besteden ergens te noteren, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is waar u te zijner tijd recht op hebt.