Ik heb weleens begroot dat zo’n tachtig procent in mijn leven nergens toe leidt

Het zit namelijk zo: ik kleed mij na het douchen ’s ochtends geheel en al aan, op mijn voeten na. De sokken (of kousen. Dragen mensen nog kousen? Ik heb de indruk dat alles sok is geworden) trek ik pas aan als ik beneden ben gearriveerd, zittend op de bank, als een soort finishing touch. Ik loop dus in vol ornaat maar barrevoets de trap af naar de woonkamer. Waarom ik dat zo doe weet ik eigenlijk niet, het is een loos ritueel maar een waarvan ik niet graag afwijk.

Volgens de astrologie ben ik Vissen en bij dat teken is het onderste gedeelte, de voeten, het zwakst ontwikkeld (vissen hebben immers geen voeten) en al geloof ik er niet in, misschien biedt het een verklaring, ik doe mijn kwetsbaarste delen het laatst en een beetje apart. Toen ik nog voetbalde scheurde ik geregeld mijn enkelbanden en brak zelfs ooit een paar tenen: het is daarbeneden een beetje een puinhoop maar een echte verklaring biedt het natuurlijk niet, ik zuig het ter plekke uit mijn duim.