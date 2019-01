Ik heb ook eens een misser gemaakt met nepnieuws

Nauwelijks was de krant verschenen of ik werd door goed geïnformeerde lezers op de vingers getikt. Wist ik niet dat dit een hoax betrof? Ja, op internet deed een afbeelding met dit citaat uit People Magazine de ronde, in de opmaak van dat blad, maar het was knutselwerk. Tot mijn chagrijn bleek dat het citaat inderdaad vals was en een dag later verscheen de volgende correctie in de krant: “Onderzoek van FactCheck.org, verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania, heeft uitgewezen dat dit veelvuldig opduikende citaat nooit in People Magazine heeft gestaan.”

Er bestaat een lange traditie van verzinsels in de journalistiek

Ik had wel eens vaker een domme fout gemaakt – iemand tbc gegeven in plaats van tbs, bijvoorbeeld – maar nu had ik een misser in een commentaar op mijn naam staan. Dat ging veel verder, dat kwam in de buurt van wat nepnieuws begon te heten. Fake, onwaar, broodje aap. Opzettelijk bedrog was het niet, dan zou het fraude zijn, maar ook dat komt in de beste kringen voor: Trouw kan er sinds de kwestie-Ramesar over meepraten.