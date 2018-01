Vanmorgen is het busje weggesleept, nu zie ik dat ook onder de carrosserie het leven doorging. Tussen alle tegels piept het groen omhoog. Het is een bemoedigend uitzicht, die lichte plek waar de tegels losser naast elkaar liggen, het kniehoge onkruid tussen de stoep en de weg. Het verband tussen stilstand en groei.

Kijken, gewoon kijken, is het eerste wat erbij inschiet als je te weinig rust inbouwt

Ik heb me voorgenomen dit jaar twee versnellingen terug te schakelen. Minder vaart, meer hersteltijd. Dit naar buiten kijken is daar onderdeel van. Kijken, gewoon kijken, is zo ongeveer het eerste wat erbij inschiet als je te weinig rust inbouwt.

Het hele plein lijkt zich deze week naar mijn voornemen te voegen. De straat is afgezet wegens werk aan het riool, het verkeer wordt omgeleid.

Drie huizen verder zwaait een deur open. Twee krukken verschijnen in de voortuin, dan het zware, slingerende lichaam van mijn buurman. Hij draagt zijn bouwvakkerskleding, grote bruine laarzen, een broek met kniestukken. De outfit waarin hij elke dag naar zijn werk ging tot er iets op zijn hoofd viel dat hem arbeidsongeschikt maakte.