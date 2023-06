Ik heb geen alarmisme nodig om bezorgd te zijn over het klimaat

Sommige reacties op mijn zaterdagcolumn over bosbranden hebben me verbaasd. Op sociale media kon ik vernemen dat ik nogal naïef was, omdat er geen toename was van bosbranden, dat ernstige droogte daar geen rol in speelt of dat er helemaal geen klimaatverandering plaatsvindt. Alsof we hier te maken hebben met een religieuze twist tussen de duurzaamheidskerk en de klimaatscepticikapel.

Op internet verschijnen satellietbeelden die dienen te bewijzen dat de bosbranden in Canada simultaan ontstonden en bewust waren aangestoken (verschillende onderzoekssites hebben dit ontkracht). Wat volgde waren reacties als deze: ‘Zo kunnen de elites ‘klimaatbeheersing’ claimen, terwijl ze coördineren en de branden aansteken’.

Ik ben een zeer gealarmeerde burger

Donderdag in De Telegraaf stelde veelgelezen columnist en oud-PvdA-minister Ronald Plasterk over klimaatverandering dat ‘extreem alarmisme sowieso niet goed is, misplaatst is en meer kwaad doet dan goed’. Sorry Ronald, maar ik ben zelf een zeer gealarmeerde burger die geen sociale media, GroenLinkse praatjes of dubieuze blokkades van de A12 door activisten nodig heeft, om diep verontrust te zijn. Als ik alleen de feitelijkheden van de laatste dagen in ogenschouw neem, die hier en daar door wetenschappelijke onderzoeken worden gestut, dan is voor mijn bewustwordingsproces geen alarmisme meer nodig.

Deze week vertelde de EU-klimaatorganisatie Copernicus dat nooit eerder sinds het bestaan van de metingen het begin van de maand juni zo warm is geweest in de hele wereld. Mei was al, op een haar na, ook een historisch record. In Siberië (!) is dit nog erger: na de vroege voorjaarsbranden heeft de hitte een nieuw recordniveau bereikt de afgelopen tien dagen met temperaturen van bijna 40 graden. Deze temperaturen liggen 15 tot 20 graden boven het gemiddelde. Door het smelten van de Siberische permafrost komen enorme hoeveelheden methaan vrij zonder dat er maar één boer voor verantwoordelijk kan worden gehouden.

China (het land van twee nieuwe kolencentrales per week) beleeft de heetste meimaand sinds een eeuw. Deze hittegolf vernietigt oogsten en heeft catastrofale gevolgen voor de productie van graan en rijst. En dan zijn er de talrijke lokale gevolgen voor mens en natuur zoals in Texas waar op het strand van Quintana duizenden dode vissen werden gevonden. Ze stikten door gebrek aan zuurstof in het extreem warme water.

Gevolgen voor veelvliegers

Grappig zijn de gevolgen voor de veelvliegers onder ons die vaak als medeschuldig voor de opwarming worden gehouden: door de hitte gaan hun vliegtuigen steeds vaker en heviger shaken. Volgens een onderzoek van de Britse universiteit van Reading is de turbulentie met 50 procent toegenomen de laatste veertig jaar.

En hoe is de stand van zaken in onze zweterige reli-oorlog? Ipsos peilde in dertig landen dat 9 procent gelooft dat er geen klimaatverandering plaatsvindt terwijl 37 procent opteert voor een natuurlijk verschijnsel. Ik heb natuurlijk ook genoeg wijze boeken gelezen zoals Sapiens et le climat van Olivier Postel-Vinay om te weten dat veel eerder er desastreuze klimaatveranderingen zijn geweest op deze planeet. Dat er nu door menselijk toedoen een versnelling plaatsvindt lijkt helaas aannemelijk. Zeer gealarmeerd blijf ik hoe dan ook.

