Ik heb de buik vol van grapjes over Drenthe - en FC Emmen kan donders goed voetballen

Ik kom daar namelijk weg. Vandáán, corrigeert altijd wel iemand me enigszins hooghartig als ik bij wijze van grapje 'weg' zeg. Van mijn geboortehuis in buitendorp 't Haantje naar voetbalstadion de Meerdijk is het tien kilometer fietsen. Mijn moeder komt uit een boerenfamilie in de regio Smilde en mijn vader is de zoon van de laatste smid van Nieuwlande, dus ik ben zo Drents als maar zijn kan.

Het beeld van Drenthe is in de rest van Nederland niet bepaald positief. Ja, bejaarden kunnen er mooi fietsen en er is een geinig dierenpark, maar verder wonen er gebochelde boeren met puisten (volgens Maarten van Rossem) en uitdrukkingsloze ogen (dixit Yvonne Kroonenberg). Grapjes waren dat hoor. Grapjes. Ik weet het. Maar dit soort dingen worden net iets te vaak over Drenthe gezegd om echt grappig te zijn. En ik heb daar de buik een beetje vol van.

Leer de Drent begrijpen en waarderen Dus voordat we dadelijk weer allerlei verhalen krijgen over de stugheid van de Drent, de geslotenheid en de onbegrijpelijkheid, volgt hier een korte cursus 'Leer de Drent begrijpen en waarderen' voor sportliefhebbers in het algemeen en voetballiefhebbers in het bijzonder. Punt 1 Een Drent is niet stug; hij verstaat de kunst veel te zeggen met weinig woorden. Dat is misschien wel knapper dan weinig zeggen met veel woorden. Daar kun je een prima politicus mee worden, maar of je er geloofwaardig mee blijft: vraag dat maar aan de Groningers. Punt 2 Enthousiasme wordt niet met bijvoeglijke naamwoorden en uitroeptekens geuit. Als een Drent met 'mag wel' reageert op de vraag of hij koffie wil, dan heeft hij gloepens veel zin in een kop. Antwoordt een Drent 'kon minder' op de vraag hoe het met hem gaat, dan gaat het hartstikke goed met hem. Zegt een Drent 'ik zal erover nadenken' op welke vraag dan ook, dan bedoelt hij 'nee'. Punt 3 Een Drent zal nooit zeggen dat hij iets goed kan. Hij houdt niet van snakken en niet van snakkerds, niet van mensen die schreeuwerig laten weten hoe goed ze iets kunnen. Een Drent dóet liever, hij laat het liever zien - en is een beetje verongelijkt als het vervolgens niet gezien wordt, als de aandacht toch weer naar de schreeuwerds en de dikdoeners gaat. Punt 4 Drenten zijn in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt wél trots. Dit misverstand hangt nauw samen met punt 3: vaak ben je trots op iets wat je goed gedaan hebt, dus zeggen dat je trots bent is hetzelfde als zeggen dat je ergens goed in bent. En dat doen Drenten niet. Met punt 1 tot en met 3 hoop ik wat begrip te kweken bij iedereen die straks de Meerdijk bezoekt. Want echt, als je je best doet de Drent te leren kennen, dan ontdek je ook dat achter zijn spaarzame woordgebruik een hart van goud schuilt. Punt 4 is een puntje van zelfkritiek. Wij Drenten gaan de rest van Nederland niet leren bescheidener te zijn. Nee, we moeten zelf opstaan en zeggen wat we goed kunnen. Waar we trots op zijn. Daar is niks mis mee. Want sommige dingen zijn om zo mirakels trots op te zijn dat je het best uit jubelen mag. Zoals donders goed voetballen. Zo donders goed dat FC Emmen komend seizoen in de eredivisie speelt.