Ik heb al jaren niet zo gelachen heb als het om de Tweede Kamer gaat

Het was lachen, gieren, brullen gisteren bij het lezen van de brief van de ombudsman met als titel ‘Juist in oorlogstijd mag de krant best een glimlach bieden’. Mee eens! Samengevat: er moeten snel meer glimlachen en humor in de krant komen voordat de bom valt. Nu wil ik best als clown fungeren zodat onze zorgen ietwat gebagatelliseerd kunnen worden. En het komt goed uit omdat ik al jaren niet zo gelachen heb als het om de Tweede Kamer gaat. Geen nepparlement trouwens, zoals ooit valselijk werd beweerd. Maar meer een operettekamer met cabareteske trekken.

Buiten is het koud en inflatoir, de pandemie ligt nog, net als Poetin, op de loer en de boerentrekkers staan op pole position te wachten. Maar binnen, aan het Haagse Prinses Irenepad, is het gelukkig warm, de kantine is vol en de parlementaire navel wordt flink gekieteld. Onlangs kwamen twee laffe anonieme brieven binnen en het bleek voldoende om het presidium uit zijn slaap te schudden. Het gaat hier niet om politiek, en ook niet om criminele handelingen. Nee, dit gaat over het personeelsbeleid van toenmalige Kamervoorzitter Khadija Arib in de stoffige jaren 2016-2021. Volgens de niet ondertekende klikbrieven zou Arib zich schuldig hebben gemaakt aan ‘machtsmisbruik’ en een ‘schrikbewind’ hebben gevoerd.

Niet altijd zachtzinnig

Nu wil ik best geloven dat mevrouw niet altijd zachtzinnig is geweest in haar functie: ze werd soms als ‘koppig en eigengereid’ omschreven. Dat heb je met dames die geen transvrouw hoeven te zijn om met mannelijke attributen te handelen. Maar dat je pas anderhalf jaar na het beëindigen van haar werk over haar personeelsbeleid gaat klikken, smaakt een beetje als gif in een potje mosterd na de spreekwoordelijke maaltijd.

Trouwens, hoe smaakte toen deze dis? Succulent volgens de parlementaire kenners. In haar voorzittersjaren oogstte Khadija Arib vooral lof in de Tweede Kamer en daarbuiten. Men vond haar kundig en ervaren en ze genoot ‘veel gezag en aanzien’. Trouw schreef vorig jaar: ‘Arib is al jarenlang populair bij het grote publiek, ze leidde de debatten kundig en met humor en kwam als het moest fel op voor de rechten en de informatiepositie van de Tweede Kamer.’ Dat ze intern als personeelscheffin mogelijk steken heeft laten vallen, heeft de functie waarvoor ze democratisch gekozen was kennelijk niet negatief beïnvloed. En dat is wat ons hoofdzakelijk interesseert.

De afrekening bespoedigen

Waarom toch dit giftige potje mosterd? Omdat de anonieme schimmen die in de schaduw hun klikbrieven concipieerden niet kunnen uitstaan dat mevrouw het voorzitterschap van de coronacommissie gaat bekleden. Huidige D66-Kamervoorzitter Bergkamp besloot, bij wijze van bestuurlijke vernieuwing en nieuw leiderschap, de aandacht van haar vermeende incompetentie af te leiden en ook in het potje mosterd te gaan roeren, samen met het presidium. Er werd ook nog naar de pers gelekt om de afrekening te bespoedigen. Een cruciale bezigheidstherapie van navelkamerleden die het aanzien van de politiek en de Tweede Kamer ongetwijfeld gaat opkrikken.

Voilà! Gisteren was de krant alweer vol van die treurige oorlog. Van de voorpagina en columns tot aan het Filosofisch elftal. Maar allez, dankzij dit humoristische stukje werd u vandaag op een glimlach, wat zeg ik, een daverende lach getrakteerd: hahahaha!

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.