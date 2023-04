Ik had graag eens met Huub Oosterhuis willen praten, hij kende de mooiste onzin

Twee weken geleden schreef ik hier – in een column over de dood – dat ik toevallig op een tekst van Huub Oosterhuis was gestuit. Het ging om Wat ik gewild heb, een afscheidslied, waarvan ik meteen wist: dit moet klinken op mijn begrafenis, met deze woorden wil ik ooit vertrekken. Maandag, tweede paasdag, hoorde ik het lied opnieuw, nu aan het einde van het In Memoriam dat de NCRV uitzond vanwege de dood van de dichter. ‘Dit overschot van stof van de aarde/ dit was mijn liefde/ hier ben ik’.

Ik hoorde van Oosterhuis’ overlijden op de dag dat wij ons verzamelden op de begraafplaats Bergklooster in Zwolle; we hadden een familiedag en begonnen die bij het graf van mijn vader, waar onlangs een steen op is geplaatst. “Mooie steen”, zeiden we tegen elkaar, en dat was het ook. Belgisch hardsteen, jong nog, in afwachting van wat de elementen ermee gaan doen. Zijn naam stond erop, zijn jaartallen, een silhouet van twee hoofden, en een tekst: ‘Ik geloof/ vergeving van zonden/ opstanding van het vlees/ en een eeuwig leven’. Oude woorden die bij mijzelf, zoals altijd, verwarring opriepen, waar overigens goed mee te leven valt.

Aan de rand van het geloof

Toen ik ‘s avonds alles las wat er over Oosterhuis te lezen viel – of bijna alles, want het was veel – trof ik dit fragment aan, uit een Trouw-interview dat Arjan Visser in 2008 met hem had. “Ik heb gedachten over een leven na de dood, die zijn zo fantastisch dat ik ze niet prijsgeef. Wat is er mooier dan te denken dat je je geliefden weer terug gaat zien? Je hoeft me niet uit te leggen dat het onzin is, maar het is wel de mooiste onzin die ik ken. En is het eigenlijk wel onzin?” Daar houd ik van: de paradox in stand houden, het daarbij laten.

Hoe dichter ik al lezende bij Oosterhuis kwam, hoe meer ik begreep dat het bijna knap was dat ik zijn werk de afgelopen decennia had weten te ontlopen. Er waren wel verzachtende omstandigheden. Na een vrijgemaakt-gereformeerde jeugd verbleef ik een tijdje in evangelische sferen, in die beide werelden bestond Oosterhuis gewoon niet. Vervolgens bezocht ik, dankzij enkele buitenlandse jaren, vooral Engelstalige kerken, om uiteindelijk in een niemandsland terecht te komen, aan de rand van het geloof. Als er eens een tekst of een lied van Oosterhuis opdook, dan was het incidenteel, in het voorbijgaan.

De firma Christus & Co

Als literaire auteur bleef hij ook uit mijn zicht, en ik begrijp dat dat niet in de laatste plaats te danken was aan Gerrit Komrij. De gevreesde schrijver verbande Oosterhuis in 1974 ‘met pek en veren uit de literaire wereld’, schreef Trouw gisteren. Er was in Komrijs gewijde universum geen plaats voor een ‘copywriter van de firma Christus & Co’. Ik ga hier niet in de gauwigheid een oordeel vellen over het literaire gehalte van Oosterhuis’ oeuvre, als zo’n gehalte überhaupt te bepalen zou zijn. Maar alleen al de poëtische beschrijving die hij gaf van prins Claus, bij diens begrafenis, is wat mij betreft een proeve van letterkunde. En van wijsheid, om een groot woord te gebruiken.

Ik had graag eens met Huub Oosterhuis willen praten. Ik denk dat hij een mens was die iets te vertellen had. Hij kende de mooiste onzin.