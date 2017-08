Ik gruwel van openbare toiletten

We mogen er dus van uitgaan dat Dickens het ironisch bedoelde. Wat hij eigenlijk wilde zeggen – en liet zien in de figuur van Scrooge – is dat rijkdom uiterst problematisch is, óók en juist voor de rijke mens zelf.

Daar kwam ik op nu ik op vakantie – we zijn in Italië – het onderwerp voor mijn column bedacht. Hier, op vakantie ben ik gedwongen gebruik te maken van allerlei openbare wc’s. Als er één ding is waar ik van gruwel is het dat wel. Zelfs al zijn ze schoon, wat een enkele keer voorkomt, moet ik heel wat overwinnen om ze te gaan gebruiken, want het idee dat talloze anderen me voor zijn geweest, is voor mij een scène uit een horrorfilm.

Wat heeft dat nou met het problematische karakter van rijkdom te maken, denkt u natuurlijk. Daar kom ik nu op. Als ik namelijk heel rijk was, dan zou ik overal waar ik kom de wc laten vervangen door een gloednieuwe. Ik zou een vrachtwagen voor mij uit laten rijden vol met nieuwe wc’s plus een stel loodgieters, die overal waar ik ben het management met een flink geldbedrag ervan overtuigen hen razendsnel een nieuwe wc te laten installeren, zodat ik niet hoef te gaan zitten op een wc die al door vele anderen is gebruikt.

Rijkdom stelt je in staat met je eigen gektes mee te gaan en eraan toe te geven

Gekte Ik houd u niet voor het lapje: dit is een echt, serieus voornemen van mij. Als ik heel rijk was, zou ik dat doen. En ik durf te wedden dat ik niet de enige smetvreeslijder ben die er dergelijke fantasieën op nahoudt. Ik fantaseer hierover, dat is een feit. Maar tegelijkertijd weet ik dat het volkomen idioot is. Het idee alleen al: een vrachtwagen voor je uit laten rijden vol met nieuwe wc-potten. Volkomen abnormaal. De enige reden waarom ik dat niet doe, is simpelweg omdat ik geen grof geld heb. Dat dwingt me gewoon gebruik te maken van openbare wc’s, ook al vind ik het niet leuk. Het feit dat ik niet rijk ben, maakt dus dat ik normaal blijf doen en geen gestoorde gek wordt. Dat is mijn punt. Veel geld hebben, rijk zijn, is zo problematisch, juist voor degene die rijk is, omdat die rijkdom je veel te veel in staat stelt de wereld naar je hand te zetten en je dus je absurdste fantasieën gaat uitleven. Rijkdom stelt je in staat met je eigen gektes mee te gaan en eraan toe te geven, in plaats van je ertegen te verzetten en ze te overwinnen, wat voor je geestelijke gezondheid wel zo beter is. Zo gezien is het inderdaad maar beter voor de mens niet rijk te zijn. Zou dat niet ook het geval zijn voor samenlevingen als geheel? Zou je niet kunnen zeggen dat geld ook hele maatschappijen gek maakt? Die voortdurende vernieuwing, alleen maar omdat we het kunnen betalen: lijkt dat niet een beetje op het voortdurend overal installeren van nieuwe wc’s?

