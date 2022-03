Ik greep naar de Russische literatuur, waarin het kwaad niet bij de vijand wordt geparkeerd

Ik zat te veel op Twitter, vond ik zelf, ik moest de actualiteit even loslaten. Daarom greep ik, het was al na middernacht, naar de literatuur, maar het kon toch niet anders dan Russische literatuur zijn. Ik pakte de gebundelde verhalen van Isaak Babel, vertaald door Charles B. Timmer, een uitgave uit 1962. Babel was een kind van Odessa, waar hij in 1894 geboren werd - toen nog Rusland, nu Oekraïne. In 1940 werd hij in Moskou geëxecuteerd, een van de vele slachtoffers van Stalin. In ongenade gevallen vanwege zijn al te realistische weergave van de werkelijkheid.

Babel was de meester van het laconieke, hij beschreef de verschrikkingen van zijn tijd heel precies, maar zonder commentaar of emotionele begeleiding. En daarmee des te harder. Jarenlang volgde hij – ‘brilletje op de neus en de herfst in zijn ziel’ – het Rode Leger, onder meer in de oorlog tegen Polen, die zich grotendeels afspeelde in het westen van het huidige Oekraïne. Zijn leermeester Maxim Gorki had hem ‘de wereld ingestuurd’, om hem het leven te laten proeven. “En zo heb ik zeven jaar, van 1917 tot 1924, onder de mensen verkeerd.”

In Babels verhalen wemelt het van de mensen, veelal verloren in politieke en militaire ontwikkelingen waar ze geen greep op hebben, maar die wel hun bestaan bepalen, zelden ten goede. Dat beschrijft hij zo kaal mogelijk, terwijl hij de natuur juist bekleedt met poëzie: mensen slaan elkaar dood in een decor van ‘frambozenrode’ zonsondergangen. Ook parkeert hij het kwaad niet bij de vijand – een uitgebuite boerenknecht, die onze sympathie heeft, vermoordt zijn landheer op gruwelijke wijze. “Een uur lang, of nog langer misschien, heb ik hem staan trappen en schoppen en in die tijd heb ik het leven tot op de bodem gepeild.”

Babel spaart zichzelf niet in de beschrijving van de wreedheid, en hij spaart ook de lezer niet. Hoeveel duisternis ligt er niet in de Russische geschiedenis? Ik zeg dat niet omdat ik geloof dat Russen onmenselijker zijn dan andere mensen, zulke typeringen van volken bevallen me helemaal niet. Maar ik denk wel dat een keten van geweld, geweven door de ene na de andere absolute heerser, moeilijk te doorbreken is. En daarin werd ik, een korte nacht later, gesterkt door een aangrijpend stuk van Michail Zygar, publicist en oud-hoofdredacteur van het onafhankelijke Russische tv-station Dozhd.

Zygar is deze week met het laatste vliegtuig uit Moskou gevlucht, nadat een gevangenisstraf van twintig jaar werd afgekondigd voor ‘verraders’. De vlammende oproep tegen de oorlog die hij vorige week online zette, zou hem zeker als zodanig kwalificeren. Zijn vader, een oud-KGB-officier, had al gezegd dat hij de actie van zijn zoon veroordeelde en dat er gevolgen zouden zijn.

Het deed Zygar denken aan de hoofdpersoon uit een roman van Gogol, Taras Bulba. Deze oude strijder komt in conflict met zijn zoon, die weigert te vechten, en doodt hem. Zygar: “De angsten van onze vaders en moeders hebben een monster gekweekt. Het doodt de onschuldige mensen van Oekraïne. En het lijkt ook mijn Rusland al gedood te hebben.”

Ik zie een zonsondergang, frambozenrood.