Ik ging op missie: dat Afrikaanse meisje mocht de kerstdagen niet geïsoleerd doorbrengen

Er zijn beelden die je recht in het hart treffen en je voor altijd bijblijven. Ik weet nog hoe aangrijpend dit tv-programma werd voor ons gezin. Ondanks vele uren research op internet en in eigen archieven, heb ik er niets van terug kunnen vinden. Behalve een vooraankondiging van deze aflevering van Belevenissen (VPRO) in de televisierubriek van de NRC, daterend van 24 november 1990: ‘Triest verslag van het opvangtehuis voor gevluchte kinderen in het voormalig kindertehuis Valentijn in Nunspeet. Zonder ouders kwamen ze naar Nederland waar hun toekomst echter uiterst onzeker is.’

‘Triest’ is nog zacht uitgedrukt. Het aandeel van een van deze zogenoemde ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) in Belevenissen was hartbrekend. Het meisje van een jaar of twaalf, ze was geloof ik Zaïrees en in ieder geval Franstalig, keek recht in de camera en begon te huilen en zingen tegelijk. Haar zang ging door merg en been, terwijl haar tranen snel aanstekelijk bleken te zijn.

De volgende dag belde ik het opvangtehuis en kreeg ik toestemming voor interviews en een reportage later in de week. Maar ik ging ook op missie. Thuis waren we het eens geworden: dat kind mocht de kerstdagen niet geïsoleerd doorbrengen. Thuis hadden we twee jonge dochters, een slaapkamer vrij en Frans was de tweede taal. Dat ik voor het eerst geen professionele afstand zou nemen van mijn onderwerp, deerde me niet.

In het statige pand dat verscholen was achter hoge bomen, sprak ik een aantal kinderen. Ook het Afrikaanse meisje. Ik herinner me dat ze vrolijker waren dan ik had verwacht. Later op de dag sprak ik de directeur van Valentijn. Toen hij van mijn naïeve voornemens hoorde, glimlachte hij: na de bewuste uitzending kwamen talloze telefoontjes binnen. Een pleeggezin was al voor haar geregeld. Ik weet niet meer exact of ik toen teleurgesteld was of opgelucht voor het meisje.

Begin jaren negentig was het verschijnsel van alleenstaande asielkinderen vrij nieuw. Maar met de jaren explodeerden hun aantallen tot bijna achtduizend in 2000. De regering besloot een restrictief beleid voor ama’s in te voeren en hun aantallen zakten tot enkele honderden per jaar.

Gisteren ontving ik in mijn mailbox de laatste cijfers van de IND voor de maand augustus. De aantallen van vooruitgestuurde asielkinderen zijn weer aan het zwellen. Alleen al vorige maand kwamen 588 kinderen, nu amv’s genoemd, naar Nederland. Een toename van meer dan 100 procent met augustus vorig jaar. Voor de laatste twaalf maanden zijn dat in totaal 3550.

Ik geef toe dat mijn houding in de loop der jaren, mede door die explosieve aantallen, is veranderd. Er zullen veel ouders zijn die uit wanhoop hun kinderen aan mensenhandelaren toevertrouwen, met alle risico’s van dien. Maar er zijn ook cynische en calculerende ouders die het leven van hun kroost op het spel zetten om er later zelf beter van te worden. Ze weten dat een alleenstaand asielkind veel kansen heeft om statushouder te worden en recht op gezinshereniging te krijgen. Door hen de risico’s te laten nemen, kan later het hele gezin risicoloos naar Nederland komen. Ik denk niet dat dit moreel verdedigbaar is.

Het Afrikaanse meisje moet nu een vrouw van over de veertig zijn. En het opvangtehuis Valentijn is in 2000 gesloten. Het brandde zeven jaar later volledig af.

