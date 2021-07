Ik geniet met mate van ‘tgv’ Pogacar en wacht op de kater

Na een tumultueus politiek voorjaar is onze dorst naar eerlijkheid en transparantie bijna niet meer te lessen. Na zoveel vermeende leugens, manipulaties, wantrouwen en afkeuring, ­onuitgesproken gijzelingen en zelf uitgelekte lekkages, schreeuwen we om rechtlijnigheid.

Zelfs het verleden biedt geen garantie voor het heden als je ontdekt hoe een ­Nederlandse minister van landbouw jaren geleden heeft gelogen tegen de Europese Commissie en de boel rond pulsvisserij heeft geflest.

Is het dan zo verwonderlijk dat ik in mijn niet te stillen dorst naar eerlijkheid van de jokkende geesten af wilde, om me door presterende sportlichamen te laten betoveren? De leugen wordt in de hersenpan ­geboren, niet in de kuiten, wilde ik geloven.

Calvinistische hang naar rechtlijnigheid

Het kwam goed uit, want ons was een mooie sportzomer beloofd met transpirerende lijven en oerkreten van triomf. Maar snel moest ik afstand nemen van het EK voetbal, juist vanwege een al te calvinistische hang naar rechtlijnigheid. In de Var-kamer vol schermen, waar rekkelijken en preciezen hun twisten met meetapparatuur uitvechten, werden tal van prachtige doelpunten afgekeurd. O wee, als je een te lange neus hebt of een schoenmaat 48, die over de elektronische buitenspellijn steekt!

Gelukkig was er ook de Tour met zijn géants de la route. En over reuzen gesproken: ik viel bijkans in extase door een Sloveen van een meter en zesenzeventig centimeter. Ik zag hoe Tadej Pogacar zich op bergflanken in een tgv vermomde die een voor een langs zijn concurrenten raasde. Huraj šampion! (Hoera kampioen! in het Sloveens), schreeuwde ik, terwijl diezelfde concurrenten met een koeienblik naar de passerende hogesnelheidsloco staarden.

Ik was amper bekomen van mijn emoties, toen de eerste buien van verdachtmakingen begonnen te kletteren. ‘Pogacar betreedt het tijdperk van de verdenkingen’ (Le Figaro), ‘Komt het talent van Pogacar van de natuur of uit een flesje?’ (P-Magazine), ‘Pogacar verdient geen ongegronde verdachtmakingen’ (Wielerflits).

Kunnen kuiten weer liegen?

Te laat. Die jonge Sloveen (22) kan wel als junior en belofte over een prachtig palmares beschikken, hij is ook de erfgenaam van ambulante apotheken vol epo en corticoïden, van de Tour de dopage (1998), van godfather Lance Armstrong en zijn zeven doorgestreepte Tourzeges. En wat te denken van die drie Britten van de Sky-ploeg (Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas) die tussen 2012 en 2018 zes keer de Tour wonnen, terwijl in de 109 jaar die voorafgingen in het bestaan van deze etappekoers nog nooit een sujet van het perfide Albion had gezegevierd?

Volgens Wielerflits heeft Pogacar, door zijn bijna buitenaardse prestaties, een bijnaam gekregen in de perszaal van de Tour de France: ‘Pogarstrong’. Kunnen kuiten weer liegen? Tijdens zijn eerste zege in 1999 had ik op deze plek mijn zware verdenkingen over Lance Armstrong opgeschreven, tot ongenoegen van de Mart Smeetsen van deze wereld. Maar nu weet ik het echt niet. Voorlopig geniet ik, met mate, en wacht op de kater.

