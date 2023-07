Ik geloofde al niet dat Sigrid Kaag zou blijven – maar om andere redenen dan doodsbedreigingen

Dat een vooraanstaande politica als Sigrid Kaag de politiek verlaat omwille van de hatelijkheid en bedreigingen jegens haar persoon, is vanzelfsprekend een treurige schande. Al een paar maanden geleden zinspeelde de D66-partijleider op haar vertrek. Haat en doodsbedreigingen in de politiek.

Ik heb eerder dit verschijnsel van dichtbij kunnen aanschouwen bij VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi met wie ik bevriend was, maar dan met een nog veel hogere factor dan bij Sigrid Kaag: de straat die spectaculair werd afgezet als Ayaan bij ons kwam dineren, de lijfwachten die haar als een tweede schaduw overal volgden, de vele oproepen op internet om haar te vermoorden, haar zwaar beveiligde appartementje in Den Haag, de meedogenloze aanvallen van haar politieke opponenten, de Vara-uitzending van Zembla die neerkwam op een karaktermoord.

Ayaan was haar vrijheid kwijt en het verbaasde me toen dat ze onder ons nooit klaagde over de haat en de doodsbedreigingen. Ze moest haar politieke missie vervullen. Maar toen men haar Nederlandse paspoort probeerde af te pakken was het voor haar klaar: ze vertrok naar de VS.

Maar dat het onveilige politieke klimaat anno nu in Nederland nog steeds voor anderen geldt, is helaas een feit. Caroline van der Plas van BBB wordt beveiligd wegens (doods)bedreigingen en moest vorig jaar een aantal optredens afzeggen. Tegen het AD zei ze: ‘Ik verdien de kogel, wordt er geschreven. Vergelijkingen met Pim Fortuyn worden gemaakt’. Deze week twitterde Geert Wilders: ‘Ik heb vijf fatwa’s over me heen gekregen, duizenden andere doodsbedreigingen ontvangen, woon al bijna 20 jaar in een safehouse, kan niet alleen over straat en toch ga ik altijd maar dan ook altijd door. Voor Nederland.’ Van der Plas en Wilders zijn weer de lijsttrekkers van hun partijen in november.

Twee maanden geleden schreef ik dat ik niet geloofde in een verlengd lijsttrekkerschap van Sigrid Kaag, maar dan wegens een politiek parcours dat in een historische nederlaag voor D66 kan resulteren. Begin deze maand publiceerde EenVandaag een onderzoek onder D66-kiezers: 38 procent zag Kaag niet meer zitten als lijsttrekker tegen 52 procent wel. Boven haar werden twee mannen beter gevonden als lijsttrekker: minister Rob Jetten (65 procent) en zelfs fractieleider Jan Paternotte (57 procent).

Voor de spijtoptanten was Kaag de partijleider die niet had doorgedrukt na haar ‘hier scheiden onze wegen’ tegen premier Rutte. Maar ook de minister van buitenlandse zaken (wat toch als haar specialisme werd gezien als ervaren diplomaat) die moest aftreden wegens haar belabberde handelen tijdens de evacuatie in Afghanistan. Vervolgens werd haar ministerschap op financiën niet erg succesvol, maar dit was zeker niet haar specialisme. Haar laatste Voorjaarsnota krijgt een duidelijke onvoldoende van de Raad van State, met als opmerking dat Kaag ‘te dicht langs de vangrail stuurt’.

Sigrid Kaag zal nooit bereiken wat ze vurig ambieerde: de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. Momenteel staat haar partij op een verlies van 12 (EenVandaag) tot 14 zetels (Maurice de Hond). De nieuwe lijsttrekker Rob Jetten is een aimabele man die ‘fris en fruitig’ oogt. Toch zal het ook voor hem een hele toer worden om het verwachte verkiezingsverlies af te wenden.

