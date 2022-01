Ik geloof niet dat Poetin plannen heeft Kaliningrad weer in te leveren bij Duitsland

Een spook waart door Europa – het spook van de invloedssfeer. De erfgenaam van wat eens een machtig rijk was, heeft zijn oog laten vallen op de landen die op de resten van dat rijk zijn ontstaan. Oorlog zou hij liever vermijden, oorlog is altijd smerig, ook voor wie de overmacht heeft, maar de regels van het internationale spel – men respecteert de grenzen van soevereine staten – zetten hem klem. En dus doet hij dit: hij betwist en ondermijnt de soevereiniteit van de landen die hem zo dierbaar zijn. Hij roept dat ze thuis moeten komen, ze horen bij hem. Mochten ze dat vergeten zijn, dan staan er tanks en troepen klaar om ze eraan te herinneren. Hij wil geen oorlog, maar alsjeblieft, tart hem niet. Dit is zijn invloedssfeer.

Het is een hopeloos concept, waarvoor onder het mom van geopolitiek realisme soms toch begrip bestaat. Rusland zou dan gerechtigd zijn een hele schil van landen – bestaande uit de vroegere Sovjet-staten en die van het Warschau Pact – te beschouwen als eeuwige filialen van het moederbedrijf, ook als ze een inmiddels een eigen logo dragen. Draai het om en je ziet hoe absurd het is: Polen besloeg in zijn glorietijd – die van het Pools-Litouwse Gemenebest – een groot deel van het grondgebied van wat nu Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland is. Zou het daar nu dus enige zeggenschap kunnen laten gelden? Ja, we hebben het over de 16de en begin 17de eeuw, maar Poetin gaat nog verder terug. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was voor hem tevens de teloorgang van het historische Rusland: “Door deze tragedie is verloren gegaan wat in duizend jaar was vergaard”.

Maar Europa kent meer van deze tragedies. De Russische enclave Kaliningrad bijvoorbeeld, waar raketten staan opgesteld die Berlijn en Kopenhagen kunnen treffen, was tot 1945 Königsberg, Immanuel Kant maakte er in de 18de eeuw zijn dagelijkse wandelingetjes. Ik geloof niet dat Poetin plannen heeft dit gebied weer in te leveren bij Duitsland.

Zelf vind ik de uitvinding van landsgrenzen eigenlijk treurig – iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Maar hier geldt hetzelfde als wat Churchill zei over de democratie: “Het is de slechtste staatsvorm, op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn geprobeerd”. We moeten de soevereiniteit van landen – en dus van grenzen – serieus nemen, anders dreigt overal altijd oorlog.

Sergej Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, sprak deze week over de landen van wijlen het Warschau Pact als ‘wezen’. Hij kreeg duidelijk antwoord van zijn voormalige Poolse collega Radek Sikorski: “Wij zijn geen wezen, want jij was niet onze papa. Eerder een serieverkrachter.” Dat we nu toch met Poetin onderhandelen, en daarvoor is geen alternatief, is dus niet omdat hij ergens wel gelijk heeft. Het is omdat hij Oekraïne in gijzeling houdt. Dat kan hij alleen maar doen omdat Rusland militair sterker is, en beschikt over kernwapens. Oekraïne deed die in 1994 van de hand, in ruil voor erkenning van haar grenzen, ook door Moskou. Oh, de ironie.