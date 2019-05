Ik erger me aan ieder die op 4 mei doorloopt, doorpraat, doorlacht, doorgaat

Ooit, in het nog vrijwel televisieloze tijdperk, luidden de klokken en gaf de radio het sein dat het acht uur was. De tram stopte waar hij was, auto’s stonden stil midden op de weg, wie nog op straat was bleef staan, met de fiets aan de hand. In de huizen zwegen de mensen. Je hoorde een duif koeren, een merel zingen, een hond blaffen. Tot het Wilhelmus klonk.

Zo stil is het niet meer. Ik erger me aan ieder die in gelukzalige onwetendheid of botte onverschilligheid doorloopt, doorpraat, doorlacht, doorgaat. Toch zal het er een keer van komen dat de praters in de meerderheid zijn, dat de Dodenherdenking verschrompelt tot een clubje mensen op de Dam, een handjevol op de Waalsdorpervlakte en een enkeling in de duinen bij Overveen. Het heeft zin je telkens af te vragen waarom en waartoe we herdenken. En hoe dat dan moet.

In feite weten we nu meer van die tijd dan onze ouders tijdens de bezetting wisten

De levende ervaring van oorlog en bezetting zit nog maar bij een kleine groep ouderen in de botten. Ik ben van november 1945. Ik heb niets meegemaakt maar alle verhalen uit de eerste hand gehoord. Op verjaardagen werden herinneringen opgehaald en ervaringen uitgewisseld, tot het een vast repertoire werd van herhaalde anekdotes, soms grappig, vaak tragisch. Die anekdotes sleten af tot een paar kernwoorden, gevolgd door ‘tja...’

Toch sta ik nog dicht bij de oorlog, omdat de jaren van wederopbouw en verwerking ervan doordrenkt waren. Langzamerhand werden de verhalen samengevoegd tot geschiedenis. In feite weten we nu meer van die tijd dan onze ouders tijdens de bezetting wisten. Zit je ergens middenin en ben je verstoken van betrouwbare gegevens dan krijg je nooit overzicht, dan reageer je primair op wat zich in je omgeving voordoet zonder te weten waartoe iets leidt en wat de consequenties zijn. Sommigen waren sterk in het analyseren van de beschikbare kennis en handelden ernaar, anderen staken de kop in het zand en probeerden het gewone leven zo goed en zo kwaad als het ging voort te zetten. Voor een latere generatie was dat iets opmerkelijks: dat het gewone leven doorging, terwijl intussen de schoorstenen in Auschwitz rookten.