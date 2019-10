Ik drink niet, maar mijn gasten willen wijn meenemen

Beste Beatrijs,

Ik geef deze week een etentje voor vrienden die me ergens mee geholpen hebben en ben van plan een lekker en gezond diner te maken met voor ieder wat wils. Zelf eet ik geen vlees (en serveer dat ook niet – de meesten eten beperkt vlees) en houd ook rekening met glutenvrij voor anderen. Nu vroeg een vriendin of ze iets mee kon brengen. “Nee dat hoeft niet”, zei ik. “Ik kan een flesje wijn meebrengen, dat vindt X ook lekker”, zei ze. Maar zelf drink ik niet. Dat zij alcohol drinken is natuurlijk aan hen, maar liever niet op dit (doordeweekse) etentje, omdat de sfeer dan anders wordt. Ik kom er niet helemaal uit en dit komt vaker voor in mijn kring. Heeft u een oplossing?

Als een gast wijn wil

Beste Als een gast wijn wil,

Als gastvrouw die geen alcohol drinkt hoeft u natuurlijk geen wijn te serveren bij een etentje. Uw vrienden zullen weten waar ze aan toe zijn, als ze bij u komen eten. Het gaat een stap verder om nee te zeggen tegen een vriendin die aanbiedt een fles wijn mee te brengen. Dit zal trouwens niet zozeer een gul aanbod van de vriendin zijn als wel een verkapte vraag om toestemming. Deze vriendin en de door haar genoemde X drinken kennelijk graag een glas wijn bij een etentje. Je zou kunnen zeggen dat de vraag om een fles wijn in te mogen brengen bij het eten aan de vrijpostige kant was gezien uw anti-alcoholbeleid, waar uw gasten ongetwijfeld bekend mee zijn. Als mij gevraagd zou worden: “Mag ik aanbieden om een fles wijn voor gedeelde consumptie mee te brengen voor een etentje bij een geheelonthouder?” zou ik antwoorden: doe maar niet.

Maar nu de vraag concreet en wel op tafel ligt, lijkt het al te recht in de leer en bedisselend, althans weinig ruimhartig, om de gift van een fles wijn te weigeren, terwijl u weet dat (een deel van) de gasten hem graag zouden opdrinken. Geef toestemming. Ze zullen er niet van op tafel gaan dansen.