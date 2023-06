Ik blijf de strijd waarvoor Monic Slingerland me vroeg voortzetten

Beste Monic, Ik herinner me ons eerste mailcontact op 13 februari 2019 nog goed. Je vroeg me namens de opinieredactie van Trouw of ik eens in de twee weken een column wilde schrijven. Ik zei dat ik erover na moest denken. Het was een turbulente tijd in het antiracisme- en discriminatiediscours in Nederland. De polariserende flanken waren uit de Nederlandse aarde gestampt en dat resulteerde in sterkere tegenstellingen tussen partijen en bevolkingsgroepen.

We hebben gebeld en een gesprek gevoerd met hoofdredacteur Cees van der Laan. En inmiddels is het vier jaar later en vertrek je om vroegtijdig van je welverdiende pensioen te genieten. Het is je gegund!

Ik blijf als columnist om de strijd waarvoor je mij vroeg gestaag voort te zetten. Ik kwam het veld in met munitie en zware tanks. Je laat mij achter met slechts een kalasjnikov. Dit betekent dat onze missie deels is geslaagd. Jij liet me inzien dat je niet altijd brute kracht nodig hebt maar met ‘soft power’ ook veel kunt bereiken. En dat gooien met modder niets oplost.

Je beloofde me als een ervaren commandant te begeleiden

In mijn schrijven merk ik hoe ik gegroeid ben als columnist sinds ik het slagveld betrad. Ik krijg veel minder boze brieven en de lezer lijkt gewend geraakt aan mijn schrijfstijl.

Met zoveel haatberichten voelde het in het begin als een vernietigd Bachmoet waar ik doorheen moest. Een dodelijk slagveld waar ik als bange Russische generaal de opdracht kreeg om de gevreesde paramilitaire Wagner-commandant Jevgeni Prigozjin te vervangen. Geen gemakkelijke klus, maar ik krijg voet aan de grond.

Voor ik begon met het schrijven van columns voor deze krant, heb ik goed nagedacht. Ik wilde weten waar de scherpschutters, de gevaarlijkste straten, de mijnenvelden, de schuilkelders en de loopgraven zich bevonden. Tijdens ons gesprek beloofde je me als een ervaren commandant te begeleiden. En dit deed je voortreffelijk. Je wist me ervan te overtuigen dat ik de skills en kunde bezit om levend uit het gevecht te komen en zelfs de oorlog tegen polarisatie te winnen.

Met opgeheven hoofd

Vier jaar lang stond je aan mijn zijde om mij waardevolle tips te geven hoe ik mijn columns nog beter kon schrijven. Nu kan ik met zekerheid zeggen dat de oorlog in ons Bachmoet iets minder fel is en het lijkt alsof de polariserende flanken langzaam terug de grond in worden geduwd.

Het is niet zo dat er geen discriminatie of racisme meer in Nederland is, integendeel. Echter, het verzet gaat niet meer over de discussie of we een racistisch land zijn, maar meer over hoe we er met elkaar over kunnen praten om dichter bij elkaar komen.

Met opgeheven hoofd kan ik zeggen dat we onze zware Duitse Leopold 2A6-tanks hebben verruild voor precisiedrones waarbij nog maar weinig slachtoffers vallen. De oorlog is nog niet over maar jij gaat het professionele slagveld verlaten om te genieten van je pensioen. Gelukkig weet ik dat je altijd betrokken blijft.

En al gaat de opinieredactie door met onverminderd enthousiasme en daadkracht, ik ga je zeker missen. En onthoud: de zin van het leven is niet wat je meeneemt maar wat je achterlaat. Want wat je achterlaat wordt voortgezet.

Geniet van het leven! Lieve groet, Babah.