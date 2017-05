Ik betrap mezelf op etnisch profileren bij de glijbaan

Het gebeurde voor ik er erg in had en ik zou willen dat ik kon zeggen dat dit de eerste keer was, maar dat is niet zo. Ik doe het vaker, in een enkele seconde scan ik de groep potentiële speelkameraden. Ik word onrustig van het idee dat mijn kind een minderheid is. En die onrust verwart me.

Nog anderhalf jaar tijd voor ge­we­tens­on­der­zoek

Ik woon met veel plezier in deze buurt. Een moskee op de hoek, Turkse supermarkten, Marokkaanse slagers; het heeft me sinds we hier kwamen geen seconde dwarsgezeten. Maar als het mijn kind betreft treedt er klaarblijkelijk een ander mechanisme in werking en ben ik plotseling bang voor uitsluiting. Idioot, hoe graag je als ouder wilt dat je kind tot de meerderheid behoort. Niet korter, dikker, trager of witter dan de rest. Hoe ik mezelf ook toespreek - dit zijn allemaal Amsterdamse kinderen! - ik word maar niet kleurenblind.

Ik denk aan mijn eigen middelbareschooltijd, als een van de weinige 'witte' kinderen op een 'zwarte' school in Rotterdam. Aan de eerste maanden waarin ik tijdens de pauze voorzichtig bij de andere 'kazen' stond (zo werden wij genoemd). Hoe ik een 'hoe&wat in het Fries' kocht om ook een eigen taal te hebben, een eigen minderheid om toe te behoren. Hoe langzaam maar zeker ons vriendengroepje verkleurde en het ongemak grotendeels verdween. Ik hield er behalve een zeer divers netwerk ook de overtuiging aan over dat er altijd meer valt te verbinden dan je denkt. Dus wat sta ik hier nou etnisch te profileren bij de glijbaan?

Ik app mijn Marokkaans-Nederlandse schoolvriendin, net als ik moeder van twee. Of zij hier ook weleens last van heeft, maar dan de andere kant op. Nee, schrijft ze terug. In onze wijk is de minderheid altijd de meerderheid. Maar, stuurt ze daarna, toen ze een school zocht voor haar dochter telde ze de blonde koppen. Ze wilde op z'n minst een paar autochtonen bij haar dochter in de klas. Ze was verguld met het initiatief van wat witte ouders die hun kinderen naar de overwegend zwarte school van haar dochter stuurden.

We moeten mengen! Schrijft ze. En ze heeft gelijk. Ik kijk weer naar mijn zoon. De basisschool: nog niet over nagedacht. Nog anderhalf jaar tijd voor gewetensonderzoek.

Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl

