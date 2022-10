Ik benijd Mohamed Ihattaren, die radicaal kiest voor de vrijheid

De voetballer Mohamed Ihattaren, kent u hem nog? Nee, ik ga u niet vermoeien met een verhaal over hoe deze bejubelde groeibriljant inmiddels geen deuk in een pakje boter trapt. Dit stukje gaat over urgentie.

Mohameds sportcarrière is op een dood spoor beland. Hij werd gesignaleerd in een McDonalds – verboden terrein voor een topsporter –, trouwde met een piepjonge deerne om nog geen twee weken later alweer de verbintenis te verbreken en heeft zijn haar laten blonderen. Trainen doet hij niet meer.

Deze onnavolgbare escapades waarmee hij een zeer lucratieve sportcarrière om zeep heeft geholpen brengen me bij de prachtige waarnemingen van de Italiaanse schrijver Natalia Ginzburg. Door haar ogen bekeken is Mohamed niets minder dan een kind dat zijn vrijheid ten volle beleeft. Haar intelligente levenswijsheid bedekt de ontregelende exuberantie van maniakale Mo met een wijze mantel der liefde.

“Waar het ons bij de opvoeding om moet gaan, is dat onze kinderen nooit liefde voor het leven tekortkomen”, schrijft ze in De kleine deugden (vertaling Jan van der Haar). Liefde voor het leven is levenslust, stelt Ginzburg. Teneinde dat te bereiken moeten we onze kinderen vrijelijk geld laten uitgeven, niet moeilijk gaan doen over achterblijvende schoolprestaties en wanneer ze luieren en lanterfanten dat zien als gemoedsmoment waarin de fantasie en verbeelding welig kan tieren.

Het talent moest te gelde worden gemaakt

En dat is het grote kind Ihattaren nu aan het doen om te ontkomen aan het harde, liefdeloze en cynische wereldje van het profvoetbal. Ihattaren mocht geen kind zijn. Hij moest presteren. Het talent moest te gelde worden gemaakt. De losgeslagen Ihattaren wijst het dictaat van het vernietigende geld af door radicaal te kiezen voor zijn individuele vrijheid.

Ik benijd Ihattaren. Zo radicaal buiten het systeem stappen, het systeem waar wij hem in hebben gestopt. Waar vond dit genie de innerlijke energie om toe te geven aan de urgentie tot leven? Ik sprak met VPRO-journalist Abdou Bouzerda over dat opgroeien zonder urgentie. Hij heeft het gymnasium doorlopen, ik heb de mavo gedaan. Ik vroeg hem of zijn ouders op enigerlei wijze betrokken waren bij de schoolvoortgang. Nee. Die van mij ook niet. Ik sukkelde door het onderwijssysteem. In Leiden ging ik geschiedenis studeren.

Op een dag becommentarieerde een mede-student een gelezen roman met het predicaat ‘urgent’. Dat woord sloeg in als een bom. Aan urgentie had het in mijn opvoeding ontbroken. Elke vorm van persoonlijke ambitie werd weggerelativeerd. Doe maar gewoon, dan doe je al ambitieus genoeg. Je persoonlijke ontwikkeling was ondergeschikt aan wat de omgeving van je verwachtte. Binnen de lijntjes kleuren. Geen levenslust, maar levensangst. Er was niemand in mijn directe omgeving die vertelde dat een andere wereld mogelijk was. We waren geboren om stil te sterven.

In het woord ‘urgentie’ las ik waar ik al die jaren voor had gevochten om te voelen. Want waarom was ik als puber zo fanatiek gaan hardlopen? Een verhoogde hartslag als teken van levenslust, een verbeterde prestatie als verwezenlijking van persoonlijk initiatief. Iets om voor te strijden betekent ergens voor gaan. Er zijn. Ihattaren keert zich van de strijd af om weer levenslust te voelen. En zou het kunnen dat dat uitbundige, chaotische leven hem gelukkiger maakt dan het winnen van welke grote prijs dan ook? Dan moet het zo zijn.