Ik ben slechts een liefhebber, mijn vader is de kenner

De laatste keer dat mijn vader en ik in het Concertgebouw waren, was 44 jaar geleden. Ter ere van mijn verjaardag reden we in een volgeladen Citroën Ami van Den Helder naar Amsterdam. Hoe meer jongens er mee konden, hoe beter, want we gingen hen de klassieke muziek bijbrengen, dat vonden we belangrijk, mijn vader en ik. Ik herinner me nog goed welk werk werd uitgevoerd – ‘De notenkraker’ van Tsjaikovski – en waar we zaten: balkon links. Prachtig was het, dat vonden de jongens ook, en ik was hartstikke trots dat we hen zover hadden gekregen, al mocht ik het woord ‘hartstikke’ van mijn vader niet gebruiken.

Toch duurde het niet lang voordat dit alles tevergeefs bleek. Onder invloed van slechte vrienden viel ik ten prooi aan de popmuziek, en dat ging van kwaad tot erger. Wat begon met Rob de Nijs voerde via The Doors naar Led Zeppelin en The Clash; mijn vader hoorde de poorten van de hel opengaan en vaardigde verboden uit, die ik vol overtuiging overtrad.