Ik ben het protestantisme als te kaal gaan ervaren

En al snel kwam het tot een precisering van dit theologische idee, waarbij de term ‘algemene genade’ viel, alsmede de naam van Abraham Kuyper. Dat krijg je als een reis organiseert onder de noemer ‘Rome voor protestanten’; zij nemen hun eigen heiligen mee. Niet dat ze eenkennig waren, integendeel: ze waren hier om in het spoor van reisleider Stijn Fens het katholieke Rome te leren kennen, met alle priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen, kardinalen, pausen en heiligen van dien. De hele santenkraam.

Ik had nog nooit eerder een groepsreis gemaakt, en ik dacht dat ik veel te eigenwijs zou zijn om als een mak schaap achter een gids aan te sjokken, maar met collega Stijn durfde ik het wel aan, ook omdat ik hem ken als een geboren verteller, die bovendien kan lachen om zijn eigen geloof. “Ik was hier eens met Herman Finkers,” vertelde hij voor we de Sint-Pieter binnengingen, “en toen bezochten we ook de grafkelder met de resten van Petrus. Nou, zei Finkers, ik heb die Petrus eens goed bekeken, maar volgens mij is hij is er niet best aan toe.”

Toen Antoine Bodar afsloot met een lied, waren wij allemaal gewoon hartstikke rooms

Bij het onvermijdelijke voorstelrondje in het hotel had ik gezegd dat ik, voorzover nog kerkelijk, misschien wel meer werd aangesproken door het katholicisme dan het protestantisme, waarbij dat ‘misschien’ niet onbelangrijk was. Want tegelijkertijd kon ik me goed vinden in de opmerking van een reisgenote dat zij allergisch was voor hiërarchie, en daar schijnt het katholicisme dan juist weer in gespecialiseerd te zijn.