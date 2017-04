Ik ben gefascineerd door de vrouw van Macron

We hebben het over de man die nooit eerder werd gekozen en die twee jaar geleden bij het Franse publiek nog totaal onbekend was. Een ‘broekie’ van 39 jaar dat geen partij maar een beweging leidt en voorlopig over geen enkel parlementslid beschikt om een meerderheid te vormen. Kan het nog gekker, nog krankzinniger?

Hoewel ik besef dat Frankrijk door de verkiezing van Macron de (economische) catastrofe van een overwinning van de anti-Europese Le Pen zal worden bespaard, heb ik nog geen enkele sympathie voor de man kunnen voelen. Zeker, hij is intelligent en welbespraakt, dynamisch en uiterst gemotiveerd, maar over zijn stabiliteit en realiteitszin heb ik mijn twijfels.

Ik denk zelfs dat het mandaat van deze onervaren politicus met een zelfverzekerdheid die grenst aan arrogantie, heel slecht zou kunnen aflopen. Niet door zijn woeste uithalen als er aan zijn stijl van leven en politiek bedrijven publiekelijk wordt getwijfeld. Niet door zijn verachting voor journalisten die hem durven tegen te spreken (‘u begrijpt niets van het echte leven’ zei hij zondag tegen een reporter die hem vroeg of hij niet te snel met vrienden was gaan feesten na het behalen van de tweede ronde).

Brigitte

Maar als ik één ding zou moeten noemen zou dat een naam zijn: Brigitte. Niet dé Brigitte, de voormalige seksbom van het witte doek, want Brigitte Bardot (82 jaar) stemt op Marine Le Pen. Nee, het gaat hier om zijn echtgenote Brigitte Macron (64 jaar). Zijn aanhankelijkheid voor de vrouw die een kwart eeuw ouder is dan hij, grenst soms aan een eigenaardig exhibitionisme en verontrust me. Als was hij een kind, kan hij haar hand bijna niet loslaten, wat al tot kritiek bij krantencommentatoren heeft geleid. Ook laat hij haar soms naast zich op het podium paraderen en kust haar het liefst vol op de mond als de camera’s draaien. “Door haar ben ik wat ik geworden ben”, zegt Macron in alle eerlijkheid.

Ingewijden en onderzoeksjournalisten beweren dat Emmanuel niets doet wat niet door Brigitte is goedgekeurd. En als hij niet aan haar verwachtingen voldoet, krijgt hij flink van haar op zijn donder. “Als ik gekozen word, moet Brigitte een publieke status krijgen. Omdat het zo is en men het verwacht. We zullen de contouren hiervan al in de eerste weken bepalen. Ze zal een bestaan, een stem, een blik krijgen.”

Soms wordt Macron vergeleken met Amerikaanse tv-dominees. Hij Christus, zij Maria, fluisteren boze tongen. Ook wordt hij door komieken op de hak genomen omdat hij aan een ‘moederskindje-syndroom’ zou lijden. Hij was immers nog maar een scholier van 15 jaar, toen hij verliefd werd op zijn lerares van 40 (getrouwd, 3 kinderen).

Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte maken een wandeling © Photo News

