Ik ben gefascineerd door de lenigheid van de nationale herinnering

De manier waarop we onze geschiedenis beschrijven vertelt hoe we onszelf zien, of willen zien. In China bezocht ik het monument voor het ‘Bloedbad van Nanjing’, waar de Japanners in 1937 verschrikkelijk hadden huisgehouden. Overal stond het getal 300.000 groot aangebracht; zoveel doden waren er gevallen bij deze massamoord. Niet veel later was ik in Japan, en daar ging ik naar de Yasukuni-tempel, waar de Japanners hun oorlogsdoden eren. Er is een museum aan verbonden, met kaarten van veldslagen, ook van Nanjing.

‘Na verwarrende gevechten viel Nanjing op 13 december’, verklaarde het tekstbordje. Geen woord over een bloedbad. Toen ik er een foto van maakte, werd ik aangesproken door een Japanse bezoeker: “Wat is daar zo interessant aan?” Ik vertelde hem wat ik Nanjing had gezien. “Leugens”, zei hij. “Mijn vader vocht er als piloot, en hij heeft me precies verteld wat er is gebeurd. Niets namelijk.”

Er is geen kwaad dat wordt opgeheven door ander kwaad

Ik schreef erover in deze krant, gefascineerd door de lenigheid van de nationale herinnering, waarvan in China zelf overigens ook genoeg voorbeelden te vinden zijn. En waar niet? Zodra we beginnen te bevroeden dat een onaangename verantwoordelijkheid zou kunnen komen bovendrijven, blijkt het geheugen bereid te zwijgen, zich in bochten te wringen of opeens heel heftig de daden van anderen voor de geest te halen. Alles om maar geen rekenschap af te hoeven leggen – ook de Nederlandse omgang met zijn koloniale en militaire geschiedenis in Nederlands-Indië is er een treurig voorbeeld van.

Na de Excessennota van 1969 waren er direct al stemmen die betoogden dat het Nederlandse geweld tijdens de ‘politionele acties’ minder uitzonderlijk was dan de overheid wilde doen geloven, maar veel gehoor vonden ze niet. Toen historicus Lou de Jong in 1988 van plan bleek de term ‘oorlogsmisdrijven’ te hanteren, stak er onder Indië-veteranen een storm van woede op; De Jong slikte het woord in. In 2012 pleitten de drie historische instituten die nu hun rapportage hebben uitgebracht al om een overkoepelend onderzoek; de regering zag er niets in. Pas na Remy Limpachs boek De brandende kampongs van generaal Spoor ging het kabinet in 2016 alsnog overstag en je voelt het gewoon aan je water: toen besefte Rutte al dat het moment zou komen dat hij ‘diepe excuses’ zou moeten maken voor ‘een koloniale oorlog waarin stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld werd gebruikt’.

Deze koloniale oorlog heeft levens verwoest, al dan niet letterlijk, in de eerste plaats aan Indonesische kant. Maar ook onder veteranen, Molukkers en Nederlandse Indiërs. De kunst zal zijn het lot van de een niet weg te strepen tegen dat van de ander; de dood van 100.000 Indonesiërs wordt niet gerelativeerd door de Nederlandse doden tijdens de ‘bersiap’, de na-oorlogse verwaarlozing van de Molukkers wist de misdrijven van sommige Knil-soldaten niet uit, enzovoorts. Er is geen kwaad dat wordt opgeheven door ander kwaad.

Er is wel een bijzondere verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat, niet alleen als oorlogsvoerende partij – al werd het woord ‘oorlog’ krampachtig vermeden – maar ook als erfgenaam van een koloniaal bewind.