Ik ben erg voor recycling, maar niet van organen

Is het toeval dat het interview met kunstenaar Merijn Tinga over recycling van plastic en dat met D66-senator Annelien Bredenoord over de nieuwe wet op orgaandonatie in dezelfde krant (Trouw, 29 januari) staan?

Ik ben erg voor recycling van dood materiaal en (dus) ook voor (her)invoering van statiegeld op flessen en blik om dat te bevorderen. De nieuwe wet op orgaandonatie lijkt de organen van een gestorvene van dezelfde orde te vinden als plastic en blik: dood materiaal. Vanwege bewogenheid met het lot van bepaalde zieken, namelijk zij die met transplantatie geholpen zouden zijn, worden alle Nederlanders in de nieuwe wet orgaandonor, tenzij zij bezwaar aantekenen.

Ik vind het geenszins vanzelfsprekend dat de ene (zieke) mens het recht zou hebben op lichaamsdelen van een ander die gestorven is, ook al zou daarmee het leven van die zieke tijdelijk gered kunnen worden. Het probleem is immers dat voor organen die uitgenomen worden uit een ‘gestorvene’ die mens hersendood moet zijn.

De mond vol van zelfbeschikking

Voor sommigen betekent dit in feite dood, voor anderen is daar nog steeds sprake van een bezield wezen, met een kloppend hart, met bloeddoorstroomde organen en ander weefsel, wat bezig is de overgang te maken van het fysieke leven naar een etherische werkelijkheid. En dan zijn er ook nog mensen die niet weten hoe ze dit moeten zien. Misschien wel de grootste groep.

De opmerking van Bredenoord dat ieder mens met de nieuwe wet zelf nog steeds kan kiezen voor of tegen orgaandonatie, vind ik niet kloppen. Deze wet gaat dwingend uit van alleen de eerste opvatting.

Het uitgangspunt dat je moet kiezen omdat er anders voor je gekozen wordt dat je lichaam recyclemateriaal is, is principieel onjuist en in strijd met de zelfbeschikking waar D66 de mond vol van heeft. Overigens wijs ik het vanuit ditzelfde uitgangspunt af dat nabestaanden met deze vraag geconfronteerd worden.

Laten we ons richten op het liefdevol bijstaan van onze zieken en stervenden

Laat nabestaanden rouwen bij het lichaam van hun dierbare, tot ze er uit zichzelf mee klaar zijn. En benader mensen bij leven of ze ooit willen doneren. Als dat niet genoeg harten, levers enz. oplevert, het zij zo. Laten we ons richten op het liefdevol bijstaan van onze zieken en stervenden in plaats van hen in twee groepen te verdelen: hetzij rechthebbend op een levensverlengend orgaan van een ander, hetzij hen als toekomstig recyclemateriaal te zien.