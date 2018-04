Ik ben diep onder de indruk van Macron, maar Toulouse staat ondertussen wel in brand

Commissievoorzitter Juncker viel zelfs bijna flauw: “Het echte Frankrijk is terug.” Ja, na de zwakke presidentschappen van Nicolas Sarkozy en François Hollande heeft Frankrijk nu een krachtig en pro-Europees staatshoofd. Ik moet ook toegeven, na aanvankelijk sceptisch te zijn geweest, dat ik diep onder de indruk ben van de intelligentie, de dynamiek, de fabelachtige dossierkennis en de superieure debattechniek van de man. Deze goede eigenschappen kwamen afgelopen zondag op een verpletterende manier tot uiting tijdens een tv-interview. Tegenover twee harde, bevooroordeelde en weinig respectvolle journalisten (de populist Bourdin en de extreem-linkse Plenel) hield hij het 2 uur en 40 minuten met gemak vol.

Hij domineerde bijna alle onderwerpen en verpletterde zijn twee vooringenomen interviewers met kracht en glans. Maar is dit alles? Dat hij zich monarchaal gedraagt en moeilijk tegen kritiek kan (zie zijn woede in Straatsburg toen hij over de interventie in Syrië tegengas kreeg) kan hem nog worden vergeven. De koning spreekt! Deze briljante politicus is in feite meer een technocraat, wat op zich niet bezwaarlijk hoeft te zijn, dan een visionaire hervormer, wat op lange termijn wel problematisch kan worden.

Je kunt niet als politieke overtuiging de geit en de kool willen sparen, niet rechts en niet links zijn, en grossieren in ‘enerzijds’ en ‘anderzijds’, wat in Macron-idioom met de formule ‘en même temps’ (tegelijkertijd) wordt vertaald. Maar toegegeven: wat betreft de EU lijkt Macron op een missie en is hij heel duidelijk: meer samenwerking, meer middelen en bevoegdheden voor Brussel.

Ondertussen in Frankrijk Maar dat hij zijn land achter zich krijgt, lijkt niet vanzelfsprekend. Na een jaar presidentschap zou Macron (volgens een peiling gisteren) met nog meer glans winnen maar nog steeds met Marine Le Pen tegenover zich in de tweede ronde. Erger nog, de anti-EU rechtse en linkse populisten zijn in Frankrijk iets gegroeid en halen met gemak de 40 procent. Overal loeren de protesten en verlammen stakingen het land. Natuurlijk is niemand profeet in eigen land en het is meer de daadkracht van de president dan zijn politieke opvattingen die door de Fransen wordt gewaardeerd. In Europa wil Macron het tegenovergestelde belichamen van de Hongaar Viktor Orbán en zijn Oost-Europese geestverwanten. Waarschijnlijk bedoelde hij de Hongaarse premier toen hij in Straatsburg ‘niet-liberale democratieën’ en ‘zelfzuchtig nationalisme’ binnen de EU hekelde. Maar of hij indruk maakt op de populist Orbán (die telkens waarschuwt voor de immigratie en multiculturele samenlevingen) is de vraag. Sinds drie dagen woedt in de migrantenbuurten van Toulouse een ware guerrillaoorlog met zware aanvallen op de politie door honderden relschoppers. Er zijn in de Zuid-Franse stad sinds zondag meer dan zestig auto’s in vlammen opgegaan. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. De columns van Ephimenco zijn terug te lezen op trouw.nl/ephimenco.