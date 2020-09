Ik ben bang dat deze politieke koehandel over de rug van vluchtelingen doorgaat tot de verkiezingen

Van ons parlement mogen 100 vluchtelingen uit Moria naar Nederland komen. Met daarbovenop een mooi bedrag van één miljoen euro voor noodhulp aan Griekenland. Wederom een bewijs dat de koehandel van onze coalitiepolitiek werkt. Koehandel is een fantastisch spel als je van bluffen houdt en goed kunt onderhandelen. Maar wacht even: zijn deze 100 vluchtelingen niet onderdeel van de verplichte 500 kwetsbare vluchtelingen die Nederland volgend jaar opneemt? Met de ramp die zich nu afspeelt in Moria zou ik verwachten dat de regering in plaats van 100 de beloofde 500 vluchtelingen nu uit de brand haalt.

Waarom dan dit besluit? We laten Europa zien dat we op het gebied van besluitvaardigheid leidend zijn. Het gaat dus niet om een humanitaire overweging om meer of minder vluchtelingen op te nemen, maar om te tonen dat wij als partner onze verantwoordelijkheid nemen om de Grieken enigszins te ontlasten. Zodat we met trots kunnen zeggen dat we solidair zijn met de vluchtelingen en met de Grieken.

Drenkeling heeft geen keuze

Een vraag is hoe dit nieuws bij de vluchtelingen in Moria wordt ontvangen. Maar deze vraag is eigenlijk overbodig. Een drenkeling heeft geen keuze en zal zich moeten overgeven aan het lot. Ze mogen blij zijn dat een Nederlandse schipper een reddingsboei naar de grote menigte in zee gooit en roept: ‘Grijp hem vast drenkeling! Ik kom jou, als een lot uit de loterij, redden!’ In gevecht met de dood neemt hij of zij geen notie van de vlag waaronder de reddingsboot vaart. Elke reddingsboot is er één; en voor deze vluchteling van harte welkom.

Waar ik bang voor ben, is dat deze politieke koehandel over de rug van vluchtelingen doorgaat tot de verkiezingen van volgend jaar. Er is nauwelijks een onderwerp in de media dat zo ‘hot’ is als de vluchtelingenproblematiek. In fases deze vluchtelingen ophalen maakt dit onderwerp tot een mediahype. De verhitte debatten en discussies over vluchtelingen zullen andere belangrijke onderwerpen als de economie en corona laten sneuvelen. De negatieve aandacht voor vluchtelingen zorgt dat de Nederlandse kiezers verdeeld worden in wie voor is en wie tegen het toelaten van vluchtelingen, waarbij ik vrees dat de tegenstanders van een humanitair beleid weer de premier aanleveren.

Experiment

Ik zou het liefst dit spel een halt toeroepen. Nog liever zou ik wensen dat Griekenland en de vluchtelingen zelf de Nederlandse reddingsboei zouden kunnen weigeren. Deze snelle oplossing om slechts 100 vluchtelingen naar Nederland te halen lijkt een helpende hand maar is onderdeel van het probleem. Dat een vluchtelingenkamp voor 3.000 mensen wordt bewoond door 13.000 mensen lijkt onderdeel van een experiment om te bestuderen hoelang zij een mensonterende situatie kunnen volhouden. Nu mensen zijn doorgedraaid en losgeslagen uit hun gevangenschap, bieden we een klein aantal een reddingsboei. Met als tegenprestatie dat ze zich dankbaar blijven opstellen, ook als ze opgenomen zijn in ons welvarende pretpark. De toekomst is voor de vluchteling zelf van ondergeschikt belang. Zij willen graag worden verlost uit de hel nú.

Als ‘veteraan-vluchteling’ weet ik dat gered worden uit de grill, niet automatisch betekent dat je niet op het menu komt te staan. Je wordt alsnog opgediend. Toch zou ik, met de kennis van nu, alsnog dezelfde keus hebben gemaakt. Ook ik zou voor de reddingsboei kiezen, zelfs nu ik weet dat ik gebruikt word in een koehandel. Met het verschil dat ik weet dat ik een stem heb en zo ook de nieuwkomers een stem kan geven.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan.