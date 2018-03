Ik ben al langer dan een week het huis niet uit geweest

Ik probeer me voor te stellen waar een baby over zingt. Een wild universum van apen, melk en auto’s, zijn favoriete woorden.

Lees verder na de advertentie

Al langer dan een week ben ik het huis niet uit geweest en het leven op de vierkante meter heeft mijn bewustzijn verscherpt. Misschien is het de koorts, dat kan ook, of de combinatie; alles voelt vertraagd en het is verslavend.

Deze kleurenblinde ochtend, het lichaam naast me, zijn diepe adem, onze zingende baby - dit heel warme, grijze moment lijkt uit de alledaagsheid losgeslepen als een vreemd soort hyperrealiteit. Is het omdat ik steeds minder e-mails beantwoord? Omdat ik nu al meer dan zeven dagen uit de loop ben?

Ik zit op de bank met die idiote gedachte dat we weinig waard zijn als we niet produceren

Het is opvallend hoe moeilijk het je wordt gemaakt om je werkelijk terug te trekken. Iedereen heeft nog even iets nodig, moet nog even bellen, mailen, één klein dingetje checken, heel eventjes, zodat het leven tenminste door kan gaan in jouw afwezigheid.