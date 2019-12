Ik begin al net zo'n pesthekel aan Kerstmis te krijgen als aan Sinterklaas, vanwege alle discussie

Mooi, dat zit er weer op. Ik begin al net zo’n pesthekel te krijgen aan Kerstmis als aan Sinterklaas, niet vanwege de feesten zelf, maar vanwege de verhitte cultuurdiscussies eromheen (of eigenlijk gewoon: hysterische scheldpartijen). Het Kerstfeest, vervuld van warme concepten als vrede op aarde en naastenliefde, lijkt bij uitstek een geschikte gelegenheid om de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen, maar nee.

Op Eerste Kerstdag wenste GroenLinks-voorman Jesse Klaver via Twitter iedereen ‘fijne feestdagen’. Fijne feestdagen. Al vele jaren een onschuldige formule. Maar eind 2019 is het een verbale capitulatie voor de islamisering van Nederland, ja, NSB-verraad aan onze joods-christelijke cultuur. Klaver werd gecorrigeerd door aanhangers van de ware kerstgedachte: ‘Het zijn Kerstdagen Jesse maar is moeilijker voor je te verwoorden dan Suikerfeest blijkbaar.’ ’Landverrader.’ ‘Zielig mannetje.’ ‘Lul de behanger.’

Kalifaatmeisje Laura H.

Nu is Twitter natuurlijk niet per se representatief voor wat de gemiddelde Nederlander denkt, maar een buisje met wat ontlasting kan wel degelijk inzichtelijke diagnostische informatie verschaffen over de onderhuidse toestand van een organisme. Tegen het einde van die Eerste Kerstdag raakte niet alleen de endeldarm, maar het complete stelsel aan ingewanden van streek. In het tv-programma ‘Mensen met M’ ontving Margriet van der Linden naast Duncan Laurence ook het ‘kalifaatmeisje’ Laura H. Tevens bekend, in de woorden van de endeldarm, als ‘jihadhoer’.

In de Eerste Wereldoorlog wilde er tijdens Kerstmis nog weleens een spontane wapenstilstand gesloten worden door strijdende soldaten, maar verbroedering bestaat niet meer. Laura H. is het absolute kwaad. Dat verdient geen podium, zo luidde althans het oordeel van de zeldzaam eensgezinde darmflora. Voor het gemak werd daarbij de interesse van de programmamakers in Laura H.’s foute keuzes gelijkgesteld aan legitimering ervan.

Moreel verontwaardigde rechtse rakkers

Opvallend was wel dat de woedende kijkersmeute zich plotsklaps vreselijk druk maakte om Syrische en Iraakse vluchtelingen: hoe moesten die zo’n tv-uitzending wel niet beleven? Nu ja, daar schemerde dan misschien toch een kerstgedachte in door. Zelfs allerlei ultiem rechtse rakkers, die de afgelopen jaren het liefst alle vluchtelingen een enkeltje huiswaarts wilden bezorgen, waren nu namens diezelfde vluchtelingen moreel verontwaardigd. Er werd gehuild om het wrede lot van de Jezidi’s – jaren te laat, maar toch, via de omweg van de woede over een televisieprogrammaatje ontstond er zowaar iets van mededogen. Nu maar hopen dat het allemaal een beetje oprecht was…

Verontrustender vind ik dat afgelopen zaterdag 3,5 miljoen kijkers afstemden op een tv-uitzending waarin twee mannen elkaar stuk probeerden te trappen en dat zoiets dan een van de belangrijkste sportevenementen van het jaar heet te zijn. Zulk expliciet geweld is voor de Nederlandse tv-kijker blijkbaar minder aanstootgevend dan twee mensen die tijdens de feestdagen een gesprek voeren.

