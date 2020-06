Ik beef bij het idee dat mijn achterkleinkinderen tot 2084 van mijn selfie last zullen hebben

Volgens Detlev G., op onze eigen Trouw-Facebook, ben ik een ‘idioot’, een ‘halfgaar’ en vooral een ‘halve nazi’. Bij anderen was ik een ‘seksist’. In de reactievakjes kon men donderdag op los gaan rioleren op een column waar ik stelde dat Mona Keijzer (CDA) misschien ‘de eerste minister-president op hoge hakken kon worden’. De voorkeur van Keijzer voor naaldhakken kennen we van vele foto’s. Op de voorpagina van De Telegraaf dinsdag droeg ze ook mooie suède pumps. Een beetje haar huismerk, dat ik overigens zeer elegant en vrouwelijk vind. Net als de baard van Arie Boomsma stoer en mannelijk kan overkomen.

Ik weet natuurlijk ook wel dat we door geradicaliseerde semantici een nieuw tijdperk zijn ingerommeld. Iedere metafoor, zin of komma wordt door de deugbrigade gewikt en gewogen, zoals de beul het hoofd van de geguillotineerde aan zijn haar weegt. Er hangt een deken van onverdraagzaamheid en wrok boven het koninkrijk der woorden.

Maar dat deze razernij ook verkeerde of mislukte grappen kon treffen wist ik niet, gezien het succes van talrijke middelmatige cabaretiers. Voor het eerst in mijn leven keek ik maandag naar het programma ‘Veronica Inside’. Een week eerder had Johan Derksen rapper Akwasi met Zwarte Piet geassocieerd. Geen fraaie grap, dat niet. Zwarte Piet is nu Zwarte Pest geworden en van hem moet je minstens anderhalve meter afstand bewaren. Maar wat ik zag was geen tv-programma, eerder een soort showproces van anderhalf uur over een ‘grap’ die nog geen 5 seconden had geduurd.

Hoogstpersoonlijk

En ook verbijsterend: de aangeklaagde was niet wie ik dacht. Niet de man dus die gedurende 9 minuten op de Dam zijn toehoorders met een haatspeech had opgezweept met woorden als: “Zwarte Piet overleeft dit jaar niet! (...) Zwarte Piet gaat naar zijn hoerenmoeder straks! (...) Fokking Zwarte Piet! (...) Ik geloof niet in de Tweede Kamer (...) De Nederlandse media fokt met ons!” Diezelfde man die minstens vier keer zijn publiek ‘fuck the police!’ liet schreeuwen en erachteraan laf zei: “Dit zijn niet mijn woorden!” Uiteindelijk dreigde hij: “Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht!”

In de krant stond later: ‘Het OM onderzoekt of uitspraken van rapper Akwasi op de Dam strafbaar zijn.’ De ‘grap’ van Derksen wordt overigens niet door het OM onderzocht. Dat deze Dam-ophitser een plek in het plantsoen verdient met 40 uur taakstraf aan zijn broek, lijkt me logisch.

Bij zijn laatste zin dacht ik ook aan mijn lieve buurvrouw, aan toen ik afgelopen november terugkwam van de Rotterdamse markt. Ze stond op de stoep als Zwarte Piet geschminkt, klaar voor het kinderfeest. Stel je eens voor dat Akwasi haar als eerste zou tegengekomen... Hoewel ik ook weet dat Zwarte Piet kan kwetsen en daarom zal moeten verdwijnen, kon ik me er niet van weerhouden om een selfie met haar te maken. Als een soort relikwie uit vergane tijden. Deze foute selfie betreur ik nu. En ik beef bij het idee dat mijn achterkleinkinderen tot 2084 hier last van zullen hebben.

