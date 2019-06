Schrijven dat blanke boeren aan de hoogste boom moeten worden opgeknoopt, gaat me te ver

Ik weet niet hoe het zit met het vermogen van de gemiddelde Trouw-lezer om Afrikaans te doorgronden. Ik worstelde ermee, maar luid opzeggen helpt. Hier gaat het over ‘alweer’ drie aanvallen op een dag op boerderijen in Zuid-Afrika.

De laatste dagen heb ik nog enkele van dit soort berichten gekregen via sociale media, meestal kort en emotioneel. Kreten om hulp en erkenning. Noem mij naïef en niet goed voorbereid, maar toen ik over de moord op mensenrechtenactiviste en boerin Annette Kennealy schreef (Trouw, 25 mei) wist ik weinig van de vele moorden op blanke boeren in Zuid-Afrika. Zoveel lees je er hier niet over. Nu word ik niet alleen tot in mijn e-mailbox met intens leed en verdriet geconfronteerd, maar ook met een cijferoorlog tussen hen die het verschijnsel kil baga­telliseren en de anderen die het juist extra dramatiseren.

Zinderende emoties Wat ik nu wel weet, is dat het onderwerp met zinderende emoties is omgeven: van meelij tot verontwaar­diging en van wrok tot verbijs­terende haat. Mijn column is op sociale media honderden keer ­gedeeld en gaf aanleiding tot ­honderden commentaren. Zoals gewoonlijk ben ik meer door de ­negatieve reacties geïntrigeerd. Stel je voor dat ieder jaar vijftig zwarte postbodes door blanke boeven werden gemassacreerd Ik heb het niet over de usual suspects, die me voor rechts-extremist, fascist of racist uitmaken, omdat ik het lef heb gehad dit onderwerp aan te snijden. Die mensen zouden ook zo reageren als ik zou schrijven dat water nat is. De harteloosheid van de meer ideologische overpeinzingen van linkse reaguurders was verontrustend en deprimerend. In de trant van: Zuid-Afrikaanse boer, je wasemt nog de geur van de apartheid uit (ook al is die 25 jaar geleden afgeschaft), dat je wordt gemarteld, verkracht, gedood en soms in stukjes gehakt, is je verdiende loon. ‘Karma!’ schreven sommigen reïncarnatiedeskundigen.

Haatzaaien Op de facebookpagina van Trouw was het ook prijsschieten. Iemand schreef zelfs dat blanke boeren aan de hoogste boom moesten worden opgeknoopt. Toen werd het me te veel en ik schreef hem in een persoonlijk bericht dat in dit land haatzaaien en oproepen tot geweld strafbaar zijn. Het tonen van empathie voor de slachtoffers, van compassie – al dan niet christelijk – voor het immense leed bij overlevenden, is voor dit schuimbekende volkje met ideologische oogkleppen een brug te ver. Dan de cijfers. Wat zijn nou vijftig gedode blanke boeren per jaar op de totale bevolking? Stel je eens voor dat elk jaar in dat land vijftig zwarte postbodes door blanke boeven werden gemassacreerd en dat ik met een hart van steen zou schrijven dat dit relatief weinig is op de totale bevolking? Volgens het Franse weekblad Le Point, dat ook over Annette Kennealy schreef, zijn drieduizend boeren vermoord in de periode sinds de apartheid. De laatste, zondag, was Stefan Smit, 62 jaar, wijnboer in Stellenbosch. Hij werd door vier mannen in zijn boerderij doodgeschoten. Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit.

