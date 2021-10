Iedereen moet in actie komen tegen online haat en bedreigingen

Mark Rutte, Geert Wilders, Sharon Dijksma, Hugo de Jonge, Jos Wienen, Sigrid Kaag, de lijst met politici wiens leven in de schaduw staat of stond van bedreigingen en haat zou makkelijk dit hele commentaar kunnen vullen.

Bedreigingen die vaak in een paar seconden sociale media op geslingerd worden, en soms vergezeld gaan van serieuze plannen om een publiek figuur iets aan te doen. Voor hen betekent dat permanent angst, leren leven met beveiliging, achterom kijken als ze over straat gaan. Dat mag nooit normaal worden.

Oud-minister Kaag sprak deze woorden uit in de rechtbank, waar de man die haar en Hugo de Jonge via Facebook had gedreigd met de dood zich moest verantwoorden. Ze maakte gebruik van haar recht als slachtoffer van bedreigingen om te vertellen wat dit met haar doet. Het gevoel dat je telkens achterom moet kijken, dat je kinderen niet meer naar huis durven komen. Kaag verwoordde hoe lange tijd is gedacht ‘het hoort erbij, trek het je niet aan’. Maar woorden doen er volgens haar wél toe.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp signaleert dat steeds meer Kamerleden met bedreigingen te maken krijgen. Haar voorstellen voor betere ondersteuning zijn een stap in de goede richting. Kamerleden krijgen hulp bij het doen van aangifte en het beter beschermen van hun privéomstandigheden.

Toch is de roep om betere en meer beveiliging eerder bestrijding van de symptomen dan van de oorzaken. De toenemende polarisatie in de samenleving heeft een klimaat geschapen waarin steeds gemakkelijker op de persoon wordt gespeeld. Sociale media maken het makkelijker om woede en haat direct te richten op personen die boven het maaiveld uitsteken. Zoals de bedreiger van Kaag en De Jonge het zei: ik dacht er niet over na, heb het in tien seconden getypt en nu zit ik hier.

Voor sommigen is dit gure klimaat een aanleiding om sociale media te mijden, maar hier ligt een opgave voor iedereen die deel uitmaakt van deze onlinegemeenschappen. Het is niet normaal om daar tekeer te gaan en daar zouden wij allemaal, als gebruikers, vaker stelling tegen kunnen nemen. Meld haatspraak en bedreigingen, spreek de platforms en toezichthouders erop aan. Die moeten het gebruik van anonieme accounts aan banden leggen. Doe aangifte als het jezelf overkomt. Het is een illusie om te denken dat bedreigingen hiermee als bij toverslag verdwijnen. Maar dat doen ze ook niet als politici voortaan allemaal met beveiliging over straat moeten.

Wanneer mensen geen publieke functie meer durven vervullen, tast dat de wortels van de democratische rechtsstaat aan.