Iedereen moet geld kunnen lenen om zijn huis te verduurzamen

Huishoudens met een laag inkomen en een tochtig huis krijgen veel last van hoge energieprijzen, zolang ze geen geld mogen lenen voor verduurzaming. Dat moet anders, bepleiten Jan Engels (Klimaatverbond Nederland), Annerike Hekman (LSA Bewoners) en Gerwin Verschuur (Energie Samen | Buurtwarmte)

Op Prinsjesdag presenteerde TNO een onderzoek naar energiearmoede, mede door de razendsnel stijgende energieprijzen. Deze dreigende energiearmoede leidde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer tot voorstellen voor fiscale verlichting van huishoudens. Daarmee mist de Kamer echter een kans om kwetsbare huishoudens volwaardig deel te laten nemen aan een voor hen gunstige energietransitie. Financiële ruimte om hun woningen energetisch te verbeteren zet meer zoden aan de dijk.

De TNO-onderzoekers stellen in hun rapport de vraag centraal of de transitie naar een duurzaam energiesysteem leidt tot energiearmoede. De omgekeerde vraag is minstens zo relevant: vormt energiearmoede een barrière voor de noodzakelijke energietransitie? Als we een aanpak kiezen die álle huishoudens een gelijkwaardige plaats geeft in de energietransitie kunnen we beide risico’s ontlopen.

Zo’n aanpak hebben wij, een breed consortium onder leiding van Klimaatverbond Nederland, dit voorjaar beschreven in het rapport Van Klimaatakkoord naar keukentafel. In dat rapport speelt energiearmoede een cruciale rol. Voor verduurzaming van het Nederlandse woningbestand tellen alle woningen, vooral ook de slechte, waarin minder draagkrachtige huishoudens wonen.

Tweedeling in de samenleving

Tot nu toe hanteert men een technische en financiële benadering: ‘Beste bewoner, investeer in de beste techniek, dan komt het goed’. De praktijk leert dat die marktroute alleen bewoners bereikt die toegang hebben tot voldoende kennis en financiële middelen om te investeren. Zij plukken nu de vruchten van subsidies, belastingaftrek en een lage energierekening. Het leidt tot een tweedeling in de samenleving en belemmert de mogelijkheid op te schalen in de energietransitie.

Voor dat laatste is het nodig ook minder draagkrachtige huishoudens een volwaardige positie hierin te geven. Daarvoor is een collectieve benadering nodig mét intensieve persoonlijke inbreng en ondersteuning van alle huishoudens. Een aanpak gebaseerd op informatie, begeleiding en ontzorging, voorfinanciering en besparingsgaranties voor iedereen. Kwetsbare huishoudens zijn niet, zoals vaak gedacht, afkerig van vergaande energiemaatregelen. De meeste hebben echter wel wat anders aan hun hoofd, namelijk elke maand de rekeningen betalen.

Voor deze mensen is toegang tot financiering cruciaal. De regering en het parlement blokkeren nu nog een heel praktische, effectieve oplossing voor deze groep mensen. Op advies van instituten als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Nibud ontzeggen ze deze huiseigenaren de mogelijkheid hun woningen met geleend geld te verduurzamen. Het argument dat je deze mensen niet moet opzadelen met consumptieve leningen omdat dat ze (verder) in financiële problemen kan brengen, werkt nu volkomen averechts uit.

De overheid laat mensen in de kou wonen

Energetische woningverbetering vraagt namelijk niet om consumptief krediet, maar om investeringen die zich terugverdienen. Alleen dan kunnen mensen hun tochtige, oncomfortabele woningen inruilen voor een comfortabeler, gezondere en per saldo goedkopere woning. De blokkade op krediet levert deze groep huiseigenaren over aan de stijgende energieprijzen. De overheid laat mensen letterlijk in de kou wonen en noodzaakt zichzelf tot in lengte van dagen fiscale pleisters te plakken.

Ons voorstel biedt mensen de mogelijkheid woningen met geleend geld te verduurzamen op basis van een keiharde besparingsgarantie, met een vast jaarlijks bedrag aan aflossing en rente waar een minimaal even hoge besparing op de woonlasten tegenover staat. Daarom moeten mensen die nu in (energie)armoede leven toegang krijgen tot goede financieringsfaciliteiten om hun woningen te verduurzamen. Alleen zo kan het komende kabinet de tijdbom onder de energietransitie én onder de welvaart van steeds grotere delen van de bevolking onschadelijk maken.

