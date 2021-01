‘Iedereen kan een fout maken’, schreef ik aan Abdelkader Benali

Al jaren lees ik met veel belangstelling de columns van collega Abdelkader Benali in Trouw. En ik moet zeggen dat ik al die jaren niet het begin van een zin hierin heb ontdekt die op antisemitisme zou kunnen wijzen. Donderdag werd bekend dat Benali zich terugtrekt als spreker van de 4 mei-lezing wegens ‘discutabele uitspraken’ over Joden.

Allereerst denk ik dat deze uitspraken, hoewel inderdaad omstreden, niet als een vorm van antisemitisme hoeven geïnterpreteerd te worden.

Ten tweede dateren zijn woorden van 15 jaar (!) geleden (uit een borrelgesprekje opgetekend in een column door journalist Doornbos). Nu betreurt Benali zijn oude uitlatingen uit 2006 en zegt dat deze in een ‘dronken bui’ waren gedaan. Ondanks deze ongemakkelijke voorgeschiedenis verander ik niet van opinie en zie in Benali nog steeds geen ‘antisemiet’.

‘Feit is dat er is georkestreerd’

Waar ik nu grote moeite mee heb zijn twee andere punten. Voor zijn verdediging schreef hij deze week de volgende tweet: ‘Er is een hetze gevoerd. Laster verspreid. Om iemand monddood te maken. Ik heb daar niet aan toegegeven maar ik wil niemand kwetsen. Feit is wel dat er is georkestreerd’. Volgens Benali is er dus een complot tegen hem gevoerd dat door een niet genoemde persoon of groep is ‘georkestreerd’. Een ‘feit’, schreef hij, maar op dit zeer ernstige ‘feit’ plakt hij geen naam. Dit geurt naar slachtofferschap, wat jammer is.

Ook donderdag, nadat hij van de 4 mei-lezing had afgezien, stuurde Benali nog een excuusbrief aan politiek cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Hier ging het om een tweet die hij in 2016 schreef naar aanleiding van een cartoon van Oppenheimer over Abou Jahjah: ‘Die cartoonist zou in de nazitijd zich werkelijk hebben uitgeleefd’. Vanwege deze tweet werd Benali uit de jury van de Inktspotprijs gezet. Daar kwam bij dat Oppenheimer Joods is en dat bijna zijn ‘gehele familie tijdens de nazitijd is vermoord’, zoals de cartoonist toen meldde in het Algemeen Dagblad en op sociale media. Na vierenhalf jaar biedt Benali nu zijn excuses aan Oppenheimer aan, zeggend dat hij niet wist dat hij Joods was en zijn familie was vermoord. De cartoonist zegt in zijn antwoord dit niet echt te kunnen geloven (vooral zijn moeder had toen hiervan ‘veel verdriet’) en beschouwt deze ‘aan de late kant’ en ‘nogal obligate’ excuses als strategisch, nu Benali van de 4 mei-lezing moet afzien.

Laat ik dit zeggen. Abdelkader Benali en ik zijn vrienden op Facebook (FB). Op 9 augustus 2016 publiceerde ik een brief op FB gericht aan mijn ‘beste FB-vriend Benali’ met een link op zijn naam zodat hij op mijn brief zeker werd geattendeerd. Daarin vertelde ik hem over de Joodse familie van Oppenheimer, schreef dat ‘iedereen een fout kan maken’ en adviseerde hem snel excuses aan Ruben Oppenheimer te maken. Na vierenhalf jaar zijn die donderdag eindelijk gekomen. Of Abdelkader al die (excusesloze) tijd wel of niet heeft geweten dat de cartoonist, die hij in 2016 met nazisymboliek beledigde, ‘een nazaat was van Holocaust-slachtoffers’, is een vraag die bij mij blijft opspelen.

