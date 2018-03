Identiteit gaat niet over ras of geloof

Maandag kwam het bericht dat de verkiezing is stilgelegd na een oproep vooral niet te stemmen op een van de voorgedragen kandidaten, Nourdin el Ouali, leider van het op de islam georiënteerde Nida uit Rotterdam. GeenStijl, verantwoordelijk voor de oproep massaal op een andere kandidaat te stemmen, zegt kleinzielig genoeg te zijn om een dergelijke fopwedstrijd niet van de moslims te willen verliezen.

Uiteraard was de oproep aanleiding voor een tegenactie met als gevolg dat de site onbereikbaar werd voor degenen die op goed afgewogen gronden graag een stem wilden uitbrengen op een van de kandidaten. Leve de identiteitspolitiek.

Zomaar een bericht uit de vele berichten en berichtjes over de campagne voor de raadsverkiezingen. Een campagne waarin de VVD haar beste been voorzette met de slogan: ‘Je bent geen racist als je gewoon Sinterklaas viert’. Waarin de campagne landelijk werd afgetrapt met een discussie in Amsterdam tussen politieke leiders over de vraag of witte mensen een hogere intelligentiequotiënt hebben dan zwarte en of het stellen van die vraag een uiting van racisme is of niet.

Paaltje

Het lijkt er op alsof landelijke politici hun lokale collega’s identiteitspolitiek als allesoverheersend thema op willen leggen. Zodra een landelijk kopstuk in beeld komt, is het mis. Terwijl er toch heel andere invalshoeken mogelijk zijn. Een interessant essay van hoogleraar culturele economie en gewezen wethouder van de ­gemeente Hilversum Arjo Klamer begint met een anekdote over een paaltje. Op een bijeenkomst in één van de betere wijken komt een bewoonster naar hem toe met het verzoek een paaltje dat haar al tijden ergert weg te halen. Een andere bewoonster hoorde dit ­gesprek en was gealarmeerd. Geen sprake van, aldus de tweede bewoonster. Dan hebben we opnieuw die parkeeroverlast.

Een paaltje is al gauw politiek. Lokale politiek. En of dat paaltje wit of zwart is, is irrelevant. Waarom zouden dergelijke uit de aard der zaak zeer politieke kwesties moeten ondersneeuwen door identiteitspolitiek?

Zodra je de voordeur uitstapt, is er politiek, stelt Klamer ­terecht. Helaas wordt dat in Den Haag slecht begrepen. Racisme en discriminatie passen niet in Rijswijk, meldt de lokale partij Wij Rijswijk in een verkiezingsfolder. En zo zijn er in de overgrote meerderheid van de ­gemeenten meer van dat soort. Identiteit gaat niet over ras of geloof, maar over de lokale samenleving.