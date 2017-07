Idealen horen in het buitenlands beleid

Zo is het aan mijn Oost-Europese jaren te danken dat ik ben gaan geloven in de kracht van de moraal in de internationale politiek. En daarom had ik wat moeite met de schampere toon waarmee de realo’s Boekestijn en Van Wijk in deze krant spraken over degenen die waarde hechten aan ‘het hart op de goede plaats’ in het buitenlands beleid. ‘Moraliteit’ zou volgens hen nog wel een rol mogen spelen, maar dan niet als ‘beleidsdoelstelling’.

In de afscheidsrede van Angela Merkel voor Helmut Kohl hoorde ik zaterdag iets dat me meer aansprak. Ze beschreef hoe ze in 1987, woonachtig in de DDR, het tv-verslag zag van het bezoek dat DDR-leider Erich Honecker bracht aan Bonn. Kohl deed, voor de lopende camera’s, een dringend appèl om af te breken wat scheiding bracht: “De mensen in Duitsland lijden aan een muur die hen letterlijk in de weg staat”. Op dat moment was dit appèl misschien niet realistisch, maar het had wel degelijk effect. “Deze woorden gaven ons in de DDR kracht”, zei Merkel.

Dat deed me denken aan de rol die Max van der Stoel tien jaar daarvoor speelde bij het ondersteunen van de dissidentenbeweging in Tsjechoslowakije. Als minister van buitenlandse zaken had hij in 1977 in Praag een ontmoeting met de filosoof Jan Patocka, voorman van Charta 77. Dat was zeer tegen de zin van het communistische regime, en het had tragische gevolgen: de zeventigjarige Patocka werd opgepakt en twaalf uur onafgebroken verhoord, waarna hij ernstig ziek werd. Twee weken later stierf hij aan een beroerte.

Van der Stoel wist wanneer hij diplomatiek moest zijn en wanneer niet

Van der Stoel voelde zich hier uiterst ellendig over, maar had uiteindelijk toch geen spijt van zijn daad; de Tsjechische dissidenten verzekerden hem dat zijn morele steun van groot belang was geweest voor Charta. Afgelopen maart, veertig jaar na deze gebeurtenissen, werd in Praag een monument onthuld voor Van der Stoel, die in 2011 overleed. Dat gebeurde in het Maxe van der Stoela-park, dat grenst aan de Patocka-straat.

PvdA’er Van der Stoel was geen onnozele getuigenis-politicus; binnen zijn eigen partij gold hij lang als ‘te rechts’. Het ging hem echter niet om links of rechts, maar om mensenrechten en democratie. Daarbij had hij zeker oog voor de werkelijkheid. “Een socialist op Buitenlandse Zaken heeft altijd de onaangename taak het thuisfront mee te delen dat de wereld niet zo mooi is als het zou wensen,” zei hij.

Het weerhield hem er niet van morele doelen na te streven, integendeel. Van der Stoel wist wanneer hij diplomatiek moest zijn en wanneer niet, hij was een realist, gedreven door idealen. Die vormden zijn, hoe noem je dat, beleidsdoelstelling.

En zo hoort het ook.

