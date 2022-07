I am a boer? Ja en nee

Boerenprotest

Er wordt gepraat. De vlag kan uit!

Douwe de Joode, Laren

Boerenprotest (2)

Helemaal eens met Stevo Akkerman (Trouw, 29 juli), ons land staat op zijn kop, net als de vlag die daar het symbool van is. Het stikstofdossier blijkt niet te kloppen. Met allerlei subsidies en bankhulp zijn de boeren decennia lang aangemoedigd steeds meer te produceren en groter te worden. Zo werd ons landje tweede op de wereldlijst van landbouwproductie. En nu moeten ze uitgekocht worden en stoppen! Ja, beter de vlag halfstok voor dit wanbeleid.

Cees Muusse, Nieuwerkerk a/d IJssel

Ik neem afstand van deze acties

Bij de cartoon van “I am a boer” van Berend Vonk (Opinie, 26 juli) viel het kwartje niet direct. Net zoals wanneer je je eigen stem op een bandje terug hoort. Herken ik mezelf hierin? Moet ik hier een mening over hebben in de nadagen van mijn beroepscarrière? Toen ik in het midden van het land moest zijn zag ik bij Amersfoort de resten van ‘boeren trots’. In een gesprek met neef Thijs, een ambitieuze boer van begin dertig met een jong gezin die met emotie maar heel nuchter over zijn zorgen en perspectief voor de toekomst vertelt, weet ik “I am a boer”.

Bij het zien van half verbrande strobalen en hopen bouwpuin weet ik “I am not a boer”; riekt dit naar fundamentalisme? Wij verwachten van onze moslim-medelanders dat ze afstand nemen van acties van hun fundamentalistische geloofsgenoten. Bij deze neem ik afstand van deze acties.

Leo Boot, Espel

Rust in vakantietijd

Regel het recht voor werknemers op onbereikbaarheid in vakanties per cao en niet per wet, aldus het Trouw-commentaar (28 juli). Dat voorstel deel ik niet, het komt weinig sociaal over. Het aantal werknemers die het zonder cao moeten stellen is groter dan velen vermoeden. Deze werkenden kennen al een stuk minder rugdekking en zouden zo nog meer achtergesteld worden.

Frans M. Boom, Krimpen a/d Lek

Ontlasten van ggz

‘Zorg waar die nodig is’, bepleit psycholoog Helen van Empel (Opinie, 27 juli). Met als uitgangspunt de vragen en behoeften van mensen en niet een diagnose en wat de professional nodig vindt. Dat vraagt inderdaad een andere ‘mindset’. Geestelijk verzorgers en pastores vanuit allerlei levensbeschouwingen hebben veel ervaring daarin. Mijn vraag, nu de ggz zo ‘vastzit’: kan de geestelijk verzorger/pastor ook mee in deze vernieuwing? En aan de kerken: welke ‘mindset changer’ is hier nodig om het binnenkerkelijk denken te doorbreken en te zien dat hier een leemte ligt die om invulling schreeuwt? Deur wijder open dus; onbekend maakt onbemind. En waar nodig doorverwijzen naar een ontlaste ggz.

Ineke de Feijter, predikant, Luxemburg

Bespaartip

Gas besparen? Met een emmer warm water en een beker kun je je na enige oefening uitstekend wassen. Watergebruik circa dat van één minuut douchen.

A. Heinen, Arnhem

Bespaartip (2)

Hierbij een late reactie op de tips over het verwarmen van een (werk)kamer. Trouw heeft het over een elektrisch dekentje om de stoel te verwarmen. Ook dat kost stroom. Beter is het om een fleecedeken in je stoel te leggen en die ook om je benen te wikkelen. En heb je koude voeten, vul een ouderwetse waterzak met gekookt water en leg die onder je voeten. Na verloop van tijd ben je helemaal warm.

Mart de Ruiter-Haaima, Spijkenisse

Datahonger

Naar aanleiding van uw artikel ‘Politie spaart onnodig data van burgers op’ (25 juli) wil ik opmerken dat niet alleen de politie dit doet. Bij mij in de buurt zijn ondergrondse afvalcontainers, als er een vol zit, kun je de gemeente bellen. Toevallig zat die vandaag vol, of hij is stuk, dus bel ik de gemeente. Dan vraagt de medewerker niet alleen om naam, post­code en telefoonnummer maar ook je e-mailadres. Overal bij de overheid zit die onnodige datahonger.

Hilde van Dijk, Leiden

Alle winkels eerder dicht

De Bijenkorf gaat sommige avonden eerder dicht. Maar waarom niet alle winkels eerder sluiten? Vroeger sloten ze om zes uur ’s avonds en had je één koopavond per week. In kleinere plaatsen gebeurt dat nog wel maar in de steden lijkt het alsof we altijd moeten kunnen winkelen. Back to basic zou een goede bijdrage zijn aan de energiecrisis!

Truus Groothuis, Culemborg

Lang wachten

Op pagina 5 (Trouw, 28 juli) beschrijft Johan van Heerde het lange wachten van mensen in Ter Apel, mensen met koffers. Een bladzij verder beschrijft Maurice Timmermans het lange wachten van mensen op Schiphol, ook mensen met koffers. Het verschil: de bestemming. De overeenkomst: of je Nederland deze zomer in of uit wilt, iedereen moet heel lang wachten.

Henrie Ensink, Emmen

Huizen te weinig gedeeld?

We zijn nu met 17.7 miljoen mensen, schrijft columnist Ephimenco (27 juli) en stelt een vraag over bevolkingsafname of -stabilisatie. Elders in Trouw lees ik : ‘Een eigen huis? Niet voor de starter’. Ik groeide op in de jaren vijftig. Nederland had bij mijn geboorte 10 miljoen inwoners. Mijn ouders hadden 12 kinderen en wij woonden soms met 16 mensen in één huis. Mijn moeder had een groot hart en haalde ook wel mensen in huis die geen dak boven hun hoofd hadden. Ik wil niet naar die tijd terug hoor, maar nu wonen er twee mensen in een huis waar er ook makkelijk tien in kunnen. Er zijn in ons land 8 miljoen huizen en toch is er nog 1 miljoen tekort gezien de cijfers over woningzoekenden en vluchtelingen waar geen plaats voor is. Uiteraard wil iedereen een eigen huis, het liefst met een tuintje, en terecht. Maar er zijn niet genoeg huizen voor iedereen en die komen er ook nooit. Zijn de huizen te groot of worden ze met te weinig gedeeld?

Ari Dekker, Enkhuizen

Helmplicht

De helmplicht voor snorfietsen is duidelijk bedoeld om de categorie snorfiets uit het straatbeeld te weren zonder de huidige eigenaren netjes te compenseren voor het waardeverlies van hun snorfiets. Want wat is nou nog het voordeel van een snorfiets met helmplicht boven een bromfiets? Het argument dat het gaat om het voorkomen van letsel bij snorfietsers snijdt geen hout want dan was er wel een helmplicht ingevoerd voor elk vervoersmiddel dat 25km/u kan halen.

Peter Haberkorn, Maastricht

Studentencorps

Bij thuiskomst na een ontgroeningsweekend zei mijn dochter: “Bij zulke idioten wil ik niet horen”.

M. Roelofs-van der Mijn, Rotterdam

Studentencorps (2)

De meeste seksistische corpsleden worden later eerzame huisvaders, schrijft Jean Peters (Lezersreacties, 29 juli). Deze corpsleden hebben ook vaders, die hun ideeën hebben overgedragen op hun zoons. In hoeverre kun je dat eerzaam noemen? En beseffen zij als ze zo over vrouwen spreken dat daar ook hun moeders en zussen onder vallen? Later bekleden zij belangrijke posten in de maatschappij. Geen wonder dat er weinig verandert in onze maatschappij. Moeders en zussen van deze corpsleden: kom in opstand, klaag uw zoons en broers aan!

Anke Noordzij, Nunspeet