Hypermobiliteit heeft ook een keerzijde

Ik geef een voorbeeld van de naïviteit die we op dit punt kunnen aantreffen. We kregen het verzoek of we in ons college ruimte konden maken voor voorlichting over studeren in het buitenland. De voorlichters hielden een praatje over alle mooie kanten van een buitenlandse reis. Ruim een kwart van de buitenlandgangers blijkt in het buitenland bijvoorbeeld een partner te vinden. Ik verstoorde het internationaliseringsfeestje door een wat kritische vraag: hoe duurzaam is dit alles? 'Het is een eenmalige reis', was het antwoord.

Dat was natuurlijk tamelijk naïef, want ook internationale stellen krijgen doorgaans kinderen en dus reizen opa's en oma's de hele wereld over. We globaliseren meer en meer. Een student loopt stage in China en vrienden zoeken hem op. Grootouders pakken het vliegtuig voor kraambezoek.

Mijn faculteit werkt hard aan verdere internationalisering. Je kunt dergelijke initiatieven niet meer als 'eenmalig' beschouwen, want ze creëren een mindset waarin uiteindelijk geen geografische grens meer telt. We zijn hypermobiel geworden.

Wat als we oud en krakkemikkig worden? Geografische nabijheid is dan een zegen

Ik realiseer me dat ik een achterhoedegevecht voer, want de globalisering is het point-of-no-return allang voorbij. Maar ook achterhoedegevechten hebben zin, al was het alleen maar om te wijzen op de gevolgen van onze enorme mobiliteit. We denken dan primair aan het probleem van klimaatverandering, maar er zijn dus ook zeker sociale consequenties.

Natuurlijk kunnen ouders skypen met hun kinderen en kleinkinderen, maar er gaat uiteindelijk toch niets boven face-to-face contacten. En wat als we oud en krakkemikkig worden? Geografische nabijheid is dan een zegen. Het is fantastisch als er overzee liefde groeit, maar er is dus wel degelijk een ecologische en sociale keerzijde.

Vorig jaar heb ik me afgemeld voor een conferentie in de VS vanwege mijn ecologische voetafdruk. Meerdere collega's meldden zich af vanwege persoonlijke omstandigheden. Zij kregen meelevende, begripvolle mails toegezonden, maar niemand reageerde op het motief voor mijn afmelding. Ligt dat te gevoelig en voelen we te veel nattigheid om erop te reageren? Wordt het al met al geen tijd om sommige taboes uit de taboesfeer te halen?