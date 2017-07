Hypercorrecte taal is zielloze taal

Flexibel naar het tijdstip van de dag, maar standaard voor iedere geslachtelijke variant: genderneutraal, zoals dat heet. Nee, denk je dan, het zal wel een late imitatie zijn van de jongens van Monty Python, die heerlijk met dit soort absurditeiten konden stoeien. Stoeien is nu eenmaal iets wat jongens doen.

Toen kwam de Gemeente Amsterdam eroverheen. Ook daar worden de aanspreekvormen genderneutraal. Ach, denk je dan opnieuw, het is nu eenmaal Amsterdam. Daar doen ze wel meer gekke dingen. Wat ooit de Gemeente Universiteit heette is er een rijke voedingsbodem voor geworden. In haar vroegere broodheer heeft ze kennelijk een gretige afnemer gevonden. Met de toiletten ten stadhuize was ook al iets neutraals aan de hand.

Maar daarna volgde de NS. ‘Dames en Heren’ wordt ‘Beste reizigers’. Gelukkig nog niet zo jolig als bij de Britten die ook op andere vlakken (denk aan de Brexit) hun ‘stiff upper lip’ al lang zijn kwijtgeraakt. Conducteurs mogen op individuele basis nog wel zeggen wat ze willen –al liep dat de afgelopen jaren vaak al uit op gewilde vrolijkheid (‘Dames en heren, jongens en meisjes’). Maar het is een hele geruststelling dat de reiziger nu ook genderneutraal te horen krijgt dat zijn trein onbepaald vertraagd is.

Onderscheid

Van NPO Radio-1 mogen we ‘genderneutraal’ inmiddels ook echt op zijn Hollands uitspreken, met de harde ‘g’ van gristelijk. Het blijft een rare gewoonte, in een taal die van oudsher over het woord ‘geslacht’ beschikt: overgewaaid vanuit het Engels, dat dat nu eenmaal niet heeft. Daar is alles ‘sex’ – en dat leidt tot problemen wanneer je een boek over, pak weg, ‘De filosofie van het geslacht’ wilt schrijven. Zo veranderde ‘sex’ in ‘gender’ – waar vervolgens een ingewikkelde theorie bij werd bedacht.

Want echt, sekse is géén gender, het gaat niet over lijf maar over rolpatronen, zo beklemtonen de gendergangers keer op keer. Het blijft een lastige kwestie. Zelfs aan Trouw, altijd nogal gevoelig op dit punt, blijkt ze niet helemaal besteed. Het NS-bericht van die krant spreekt even onbekommerd als incorrect over ‘het sekseneutrale ‘Beste reizigers’ en legt daarmee ongewild de vinger op een gevoelig plekje.

Want als ‘dames en heren’ ergens naar verwijst, dan is het wel naar het lichamelijke onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk. Vroeger – en dat is nog niet zo lang geleden – ook naar sociale verschillen, want lang niet iedereen was een dame of een heer. Maar dat verschil is inmiddels uitgewist en wat overblijft is de zichtbare fysieke tweedeling waaraan ook geen enkele lhtb-er ontkomt.