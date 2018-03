Huwelijkse gevangenschap voorkomen, dat kan wél

Aandacht voor huwelijkse gevangenschap in uw krant, heel goed. Ervaringsdeskundige Noor Stevens spreekt zich dapper uit over dit probleem. Die aandacht is dringend nodig, want dagelijks worden de fundamentele rechten van vrouwen geschonden, ook in Nederland. Door huwelijkse gevangenschap kunnen vrouwen niet meer zelf hun leven vormgeven en als ze zich verzetten, lopen ze het risico op eerwraak.

Zet in het burgerlijk wetboek dat beide partners dienen mee te werken aan de ontbinding van het religieus huwelijk

De stap naar de rechter, om de partner te dwingen het religieus huwelijk te ontbinden, is niet eenvoudig. Naast lef en doorzettingsvermogen, ook van de advocaat, vragen deze procedures veel geld. Met de verhoging van de griffierechten en de bezuiniging op juridische bijstand lukt het veel vrouwen niet meer om hun huwelijkse gevangenschap aan te vechten. Deze vrouwen zitten vast.

Dat in het artikel staat dat er geen plek is waar mensen naartoe kunnen kunnen voor informatie, zal ik door de vingers zien. Femmes for Freedom (FFF) zet zich al ruim zes jaar in voor de rechten van deze vrouwen. FFF begeleidt vrouwen in huwelijkse gevangenschap in het juridisch proces en verleent praktische hulp. Dankzij ons lobbywerk staat huwelijkse gevangenschap op de politieke en maatschappelijke agenda en is het in Nederland als eerste land in de wereld strafbaar om iemand in huwelijkse gevangenschap te houden.

Ook hebben we de internationale agendering gerealiseerd: Het VN-comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen heeft de Nederlandse regering geprezen voor de juridische maatregelen. En 28 juni is een hoorzitting in het Europees parlement over huwelijkse gevangenschap.

Hoezo onmogelijk? Meer moeite heb ik met de stelling dat preventie van huwelijkse gevangenschap onmogelijk is. Hoezo? Naarmate de vrouwen en mannen in de patriarchale gemeenschappen emanciperen, zal het probleem van huwelijkse gevangenschap afnemen. En wij kunnen hen steunen bij die emancipatie, door hen te wijzen op hoe huwelijkse gevangenschap voorkomen kan worden en op hun rechten. Los van goede voorlichting kunnen koppels ervoor kiezen om in de huwelijkse voorwaarden op te nemen dat de man meewerkt aan de ontbinding van het religieus huwelijk. FFF probeert de overheid te bewegen om in het kader van het tegengaan van vechtscheidingen (opgenomen in het regeerakkoord) voorlichting te geven over huwelijkse gevangenschap en het voorkomen ervan. Maar er is meer nodig. FFF heeft in 2012 , in 2014 en in 2017 voorstellen gedaan om in het burgerlijk wetboek een bepaling op te nemen die voorziet dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk. We zijn blij dat die voorstellen nu ook gepromoot worden door Pauline Kruiniger van de Universiteit van Maastricht. Hopelijk komen deze voorstellen verder aan de orde tijdens het debat dat de Kamer naar aanleiding van het artikel in Trouw met de minister van justitie en veiligheid wil voeren over huwelijkse gevangenschap.