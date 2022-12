Hup Portugal, zaterdag tegen Marokko, zeg ik na drie relavonden

Woensdagochtend zocht ik in de kwaliteitspers naar uitgebreide verslagen van de Marokkaanse rellen van de avond tevoren. Maar over die steeds dikker wordende Marokkaanse olifant in de perskamer vond ik weinig tot niets. Afgelopen zaterdag gaf Volkskrant-hoofdredacteur Klok, na twee relavonden al, een uitleg hierover: “Niemand raakte gewond, dus vonden we het niet direct nodig om onze lezers in het hele land lastig te vallen met deze Amsterdamse (en Rotterdamse) kwestie”.

Journalistiek informeren heet hier ‘lastigvallen’, waarvan – vanzelfsprekend – grote steden als Amsterdam en Rotterdam moeten worden uitgesloten. Toch lijkt het me in de geschiedenis van het hooliganisme hoogst uitzonderlijk dat tijdens een WK drie relavonden (Marokko won drie keer) binnen tien dagen in Nederland plaatsvinden.

Wie toch iets wilde lezen, kon dinsdagavond om acht uur beter de tweet van de Politie Eenheid Amsterdam doornemen: ‘We zien jongeren strafbare feiten plegen. Er wordt op auto’s gedanst en zwaar vuurwerk afgestoken. Er wordt gericht met vuurwerk naar hulpverleners, trams en bussen gegooid.’

Het houdt maar niet op

Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond sprak er schande van: “Het geweld wordt steeds zorgwekkender. Het houdt maar niet op.” De minister van justitie: “Ik vind het echt verschrikkelijk om te zien hoe je eigen stad vernield wordt”. In Rotterdam werden 35 mensen aangehouden, in Amsterdam en Den Haag tien.

Wie ben ik om redactionele keuzen te bekritiseren? Een voetbalfeest is altijd risicovol, nietwaar? En als het om geweld gaat, is het misschien leuker om over de Zwarte Piet-muis in Staphorst te schrijven dan over die Marokkaanse olifant in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag of Amersfoort? Toch is driemaal in tien dagen ongekend en er is zelfs meer.

In Brussel (119 arrestaties) en in Lille, Nice, Amiens en nog meer Franse steden ging het er dinsdagavond nog ruiger aan toe: politie aangevallen, vernielingen van winkels en straatmeubilair, auto’s in vlammen op. Zou het internationale karakter van deze gewelduitbarstingen van Marokkaanse ‘supporters’ wellicht hier en daar niet een grondige analyse behoeven? Een berispend hoofdcommentaar, misschien? Met als kernvraag: hebben we hier niet eerder met zuivere etnische rellen tegen de ontvangende Europese samenlevingen te maken dan met een vreugde-uiting over drie voetbaloverwinningen? Is dit eerder een daad van vijandigheid dan een uiting van voetballiefde?

Ongemakkelijke materie

Nu snap ik wel dat deze materie ongemakkelijk is, om niet te zeggen explosief. Een mijnenveld onder het tapijt schuiven kan, maar vroeg of laat loop je een keertje toch wel over dit tapijt. Ik snap ook dat je die, je weet wel, ‘niet in de kaart moet spelen’. Maar eigenlijk doe je dat wel door ostentatief weg te kijken.

Ik geef ook toe dat mijn eigen positie ook ongemakkelijk is geworden. Ik ben vanaf het begin, in mijn bescheiden woonkamer, vierkant achter de Leeuwen van de Atlas gaan staan. Dit ondanks het povere spel (25 procent balbezit) van dinsdagavond tegen Spanje.

Maar nu heb ik er, na drie relavonden, mijn buik van vol. Zaterdag speelt Marokko tegen Portugal en dan zal ik vurig hopen dat er geen vierde avond vol onlust komt. Ik zal daarom duimen voor een klinkende nederlaag van Marokko. Met dubbele cijfers als het kan, want goed opgeruimd staat netjes.

