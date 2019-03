Humanitaire inzet is niet genoeg, Europa moet leren machtsdenken

Met de Churchill-lezing bepleit Mark Rutte een krachtige rol voor Europa in de geo-politiek. Maar Nederland is tot nu toe een remmende factor bij pogingen van Europa om een prominentere rol te spelen in het vredes- en veiligheidsdomein. De oorzaak is terughoudendheid om zaken bij de naam te noemen als het gaat om noodzakelijke confrontatie en inzet. Uruzgan was bijvoorbeeld slechts een ‘opbouwmissie’ en voor wat betreft het huidige European Intervention Initiative (E2I) wijst onze regering in haar communicatie naar de Tweede Kamer selectief op een ‘welgevallige’ optie als humanitaire inzet. Dat klinkt aardiger dan ‘operationele inzet’. De opstelling van Nederland is als het konijn in het koplamplicht.

Europa moet leren machtsdenken, luidde eerder de oproep van columnist Caroline de Gruyter. “Óf Nederland schuift aan tafel met andere grootmachten als Amerika, China en zelfs Rusland, als de kleinste wel te verstaan, óf zijn voortgaande economische, demografische en politieke verval maakt het tot een speelveld voor anderen.” Europa moet opstaan. En niet alleen de grote landen, maar ook de kleintjes zullen moeten aanschuiven en meer bijdragen aan de collectieve veiligheid.

Strategisch denken

Dat vereist strategisch denken, maar zijn we daar wel toe in staat? Martijn Kitzen, docent aan de Nederlandse Defensie Academie, stelt in een artikel in de Militaire Spectator (2018) dat het vermogen strategisch te denken in Nederland pover is ontwikkeld. Kitzen heeft het daarom over ‘strategische vaagheid’. Isabelle Duijvesteijn, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, sprak eerder zelfs van ‘strategisch analfabetisme’.

Nederland is lid van vele tientallen Europese agentschappen en samenwerkingsverbanden binnen het raamwerk van gezamenlijke defensiecapaciteiten. De effectiviteit van al die initiatieven is bedroevend laag. Neem nu de European Battle Group (EUBG): een onmiddellijk inzetbare militaire eenheid die ook beschikt over diplomatieke en economische middelen en ontwikkelingscapaciteiten. Deze Battle Group is echter ondanks alle jaren van training en gereed staan nog nooit tot inzet gekomen, vanwege een gebrek aan consensus en politieke wil. Europese regeringen, met Nederland voorop, lijken zich simpelweg niet te willen committeren aan een strategie die het mogelijk maakt machtspolitiek te bedrijven.