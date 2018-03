Huidige vergadercultuur is dodelijk voor de lokale democratie

Het probleem is urgent als bij de verkiezingen blijkt dat de politieke fragmentatie zich verder doorzet. Want zonder serieus politiek debat is de lokale democratie ten dode opgeschreven. De vergadercultuur van gemeenteraden is hard aan vernieuwing toe.

Gemeenteraden vergaderen allemaal volgens hetzelfde stramien. Gechargeerd gezegd komt het hierop neer: raadsleden stellen op rij vragen aan het college, waarna dat uitvoerig ingaat op gestelde - en ongestelde - vragen. Tot slot lezen raadsleden voorgekookte fractiestandpunten voor. Een direct politiek debat tussen raadsleden is alleen mogelijk door een spreker te interrumperen. De praktijk laat zien dat deze procedure eerder de kippendrift aanmoedigt dan een serieus politiek debat. Vandaar de veelgehoorde vrees dat meer fracties leiden tot meer opwinding en minder diepgang.

Als het debat gemeden wordt, raakt de democratie uitgehold

In mijn ogen zou een politiek debat tussen raadsleden een essentiële, duidelijk te onderscheiden fase in de democratische besluitvorming moeten zijn. Het is een ‘strijdfase’ waarin de diverse politieke groeperingen door onderlinge discussie uitzoeken en laten zien hoe en waarom zij een voorstel verschillend beoordelen en elkaar en de kiezers proberen te overtuigen van hun visie.

Het achterliggende idee is dat je je mening over een voorstel kunt verbeteren als je je laat uitdagen door andere meningen.

De Nederlandse politiek met zijn evenredige vertegenwoordiging en meerpartijenstelsel is van oudsher sterk gefocust op het zoeken naar inhoudelijke overeenstemming en consensus. Dit streven heeft goede kanten maar als daarbij het debat gemeden, verdonkeremaand en in het keurslijf van de interruptie geperst wordt, raakt de democratie uitgehold. Des te meer naarmate er meer zwevende kiezers zijn.

Hoe kunnen kiezers dan weten op wie zij (niet) moeten stemmen? Voor de duidelijkheid: ik pleit niet voor diepgaande discussies over elk raadsvoorstel. Qua tijd zou dat niet kunnen maar het hoeft ook helemaal niet, omdat de meningen over veel lokale onderwerpen niet of weinig verschillen. Bovendien geldt ook hier het adagium: in de beperking toont zich de meester.