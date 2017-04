Huidige 'Queen of Scots' speelt met vuur

Deze week heeft eerste minister Nicola Sturgeon van de Scottish National Party (SNP) het Schotse parlement met een tweede onafhankelijkheidsreferendum laten instemmen.

In september 2014 gingen de Schotten al naar de stembus om voor of tegen een onafhankelijk Schotland te stemmen. Een krappe meerderheid (55 procent) was tegen. Dit betekende het onmiddellijke vertrek van SNP-leider Alex Salmond. Zijn opvolger Sturgeon probeert het nu nog een keer, tot ergernis van de Britse premier Theresa May.

Op het Britse continent is nu een machtsstrijd tussen May en Sturgeon gaande. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Waar doet mij dit aan denken?

De laatste keer dat er op dit continent twee vrouwelijke machthebbers in een strijd verwikkeld waren, was in 1587. Queen Elizabeth I en Mary Queen of Scots waren rivalen. Elizabeth zag Mary als een grote bedreiging. Dit eindigde in de executie van Mary. Het vonnis: hoogverraad.

Wil Europa de Schotten eigenlijk wel?

Terug naar het heden. Volgens Sturgeon wil een meerderheid van de Schotten in de EU blijven. Tijdens het referendum over de Brexit stemde een meerderheid van hen tegen het vertrek uit de EU. Maar wil Europa de Schotten eigenlijk wel? Het Schotse begrotingstekort bedraagt maar liefst 9,5 procent. In de EU is een maximum van 3 procent toegestaan. De Schotten hebben een groter tekort dan de Grieken. Daarnaast is de economische situatie verre van gewenst. Door de lage olieprijzen zijn velen, vooral in Aberdeen, hun baan kwijtgeraakt. Olie produceren kost de Schotten per vat 44 dollar. In Saoedi- Arabië is dit 10 dollar. Door die lage prijzen levert Noordzeeolie weinig op. Dit alles maakt Schotland weinig aantrekkelijk als nieuw lid van de EU.

Een nieuw referendum kan alleen maar desastreuze gevolgen hebben. May heeft al laten weten dit er niet bij te kunnen hebben. De focus moet nu op de Brexit liggen. Wat als May voet bij stuk houdt? Wie van de twee vrouwen behoudt haar hoofd?

Als de Schotten wederom tegenstemmen, zal dit, net als bij Mary Queen of Scots, Sturgeon de 'politieke' kop gaan kosten. Stemmen de Schotten vóór de onafhankelijkheid, dan is de economische schade niet te overzien.

Nicola 'Queen of Scots' speelt met vuur. Nu maar hopen dat de Schotten met hun hoofd en niet met hun hart zullen stemmen.

Mijn advies aan de Schotten zou zijn; Don't lose your head!

