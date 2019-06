Hugo Borst en Carin Gaemers: ‘De zorg vernieuwt al, Henk Kamp’

De zorg voor ouderen zoals die nu is, zal de komende decennia verdwijnen, betoogt Henk Kamp, voorzitter van zorgbranchevereniging Actiz (Trouw, 1 juni). Minder modellen en gemiddelden, zodat maatwerk kan worden geboden. Minder regels en betere werkomstandigheden, zodat een einde komt aan de uitstroom van zorgmedewerkers. En er moet rust komen op het gebied van financiering.

Eens.

Dan zegt Kamp iets merkwaardigs, namelijk dat hij nog niet weet hoe dat moet. Van iemand van zijn kaliber verwacht je dat hij na twee jaar voorzitterschap weet wat er in de sector speelt en leeft. Op alle niveaus in de ouderenzorg zijn deze thema’s namelijk al enige jaren hét onderwerp van gesprek.

Veel zorgorganisaties experimenteren met nieuwe manieren van werken en behalen daarmee uitstekende resultaten. Zorgvragers en zorgverleners zijn er zeer tevreden. Het ziekteverzuim is laag, evenals het verloop onder medewerkers. Als er een vacature ontstaat, is die snel vervuld. Hier wordt nu al efficiënter en goedkoper gewerkt dan bij de allergrootsten onder de zorgorganisaties, die blijven vasthouden aan het bekende stramien.

Belemmeringen

Kamp heeft gelijk als hij zegt dat zorgorganisaties veel belemmeringen ervaren. Wij steken regelmatig ons licht op bij instellingen die durven te vernieuwen en wij weten precies waartegen bestuurders moeten opboksen. Van Actiz krijgen deze vernieuwers geen steun van betekenis. Actiz richt zich als vanouds stelselmatig op de zorginstellingen die te groot zijn om efficiënt en persoonsgericht te kunnen werken. Daar staat niet de menselijke maat voorop, maar de brede, logge organisatie zelf.

Adviesorganen als het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stellen op basis van onderzoek en onderbouwd met argumenten dat het echt anders moet en anders kan. Hun rapporten sluiten aan bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit 2017, dat een persoonsgerichte benadering verplicht stelt.

Binnen de sector leven duidelijke opvattingen over hoe de ouderenzorg beter en duurzamer kan worden aangepakt

Samenvattend: binnen de sector leven duidelijke opvattingen over hoe de ouderenzorg beter en duurzamer kan worden aangepakt. Het organisatiemodel dat de afgelopen vijftien jaar door Actiz als norm is gesteld, is daarvoor ongeschikt gebleken. Afgaand op wat Henk Kamp naar voren brengt, is Actiz nog steeds niet bereid de slimme, positieve veranderingen te ondersteunen die een deel van haar leden al met succes in gang heeft gezet.