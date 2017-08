Houding Trump verdiept de kloof

In feite al sinds Afro-Amerikanen en hun medestanders (het slachtoffer was de witte Heather Heyer) opkomen voor hun burgerrechten en daarvoor tijdens de slavernij, die na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) werd afgeschaft maar het land lang is blijven verdelen. Kopstukken als Martin Luther King, andere burgerrechtenactivisten, en vele onbekende Afro-Amerikanen werden vermoord, verbrand of gelyncht door witte Amerikanen, die zich vaak christenen noemden. Die geschiedenis is lang, zeer gewelddadig en herhaalt zich bijna elke dag in kleine maar ook grotere incidenten en aanslagen met een rechtse, racistische achtergrond.

Twee jaar geleden zong president Obama ‘Amazing Grace’ op de begrafenis van de doodgeschoten dominee Clementa Pinckney. Deze voorganger werd samen met acht andere zwarten doodgeschoten in een kerk in Charleston door een 21-jarige witte man. Zijn doel was om een rassenoorlog te bewerkstelligen. Directe aanleiding was het besluit om de confederatievlag van het parlementsgebouw in de hoofdstad van South Carolina, Charleston, te verwijderen. Deze vlag was het symbool van de zuidelijke staten in Amerika die de slavernij niet wilden afschaffen.

Ook bij de aanslag in Charlottesville was de Amerikaanse burgeroorlog niet ver weg. In deze stad demonstreerden onder andere leden van de Ku-Klux-Klan en nazistische organisaties tegen het verwijderen van het standbeeld van Robert E. Lee, de opperbevelhebber destijds van de strijdkrachten van de zuidelijke staten. Lee beschouwde Afro-Amerikanen als minderwaardig en was tegen gelijke rechten. De verdachte reed bij deze demonstratie in op een groep tegendemonstranten.

Kloof Terwijl Obama, samen met de nabestaanden, rouwde om de doden in Charleston en al het geweld tegen wie dan ook veroordeelde, blijft de huidige president Trump op afstand. Hij veroordeelt het geweld, maar benoemde de verantwoordelijken gisteren pas na lang dralen. Daarmee laadt hij de verdenking op zich het terrorisme van witte Amerikanen jegens hun zwarte medemensen niet expliciet te willen veroordelen, daar waar hij islamitisch terrorisme – terecht – expliciet wil bestrijden. Daardoor lijkt de kloof in de al intens verdeelde Amerikaanse samenleving zich verder te verdiepen, een breuk met de inzet van Obama die wel wilde verbinden maar daarin helaas niet is geslaagd, mede door de weerzin bij een deel van de Amerikanen tegen zijn kleur. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaar.

