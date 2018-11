Houd je geloof in het oprapen van zwerfvuil vooral privé

Net als Leonard Klaver (Tijd, 3 november) ben ik een buitenmens en van hetzelfde geloof in plogging. Ik vind dat je dit geloof uitsluitend in de privésfeer moet belijden en vooral niet verkondigen in het duurzame Trouw.

Zwerfvuil oprapen tijdens een mooie, gezonde wandeling is een automatisme geworden, omdat een vuile omgeving mijn wandelplezier bederft. Met georganiseerd ploggen worden de asocialen bediend die troep in de natuur dumpen, en de verpakkingsindustrie en grootwinkelbedrijven die weigeren mee te werken aan de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Ahold en ‘conculega’s’ brengen een overvloed aan onnodig verpakkings­materiaal en plastic in omloop.

Ook staatssecretaris Van Veldhoven wordt op haar wenken bediend. Het propageren van plogging kan haar ervan weerhouden verpakkingsindustrie en grootwinkelbedrijven achter de broek te zitten, zodat ze instemmen met uitbreiding van het statiegeld op plastic en blik.

Ik nam deel aan een ploggingactiviteit, georganiseerd door de ANWB en een winkelier van sportschoenen, in Brabantse gemeenten die nota bene de statiegeldalliantie hebben ondertekend. Reclame alom, koffie in plastic wegwerpbekers en werkhandschoenen die achteraf werden weggegooid. Werd deze actie betaald van het geld dat de verpakkingsindustrie en winkelbedrijven aan de gemeenten geven, zogenaamd om afval te scheiden, maar vooral om de staatssecretaris te paaien? Achteraf had ik spijt van mijn deelname.

Gedragsverandering Bij het plogginggeloof in de privésfeer hoort ook het verzamelen van een bepaald soort plastic doppen voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. Veel van die doppen vind je op straat en in de bosjes. Een recyclingbedrijf dat zich niet bekend wil maken en een marktmonopolie heeft, koopt ze op. Men heeft de prijs al kunnen drukken van 25 cent naar 15 cent per kilo. Dit bedrijf wordt door welwillende gelovige ploggers en verzamelaars ook op zijn wenken bediend. Omdat het KNGF goed werk doet door mensen met verschillende handicaps en problemen van een hulphond te voorzien, blijf je doppen verzamelen voor dit sympathieke doel, terwijl statiegeld doneren veel meer zou opleveren. Statiegeld is voor asocialen een prikkel tot de juiste gedragsverandering. En dan wordt ploggen financieel aantrekkelijk voor wie een centje bij wil verdienen, en eventueel doneren aan het KNGF.

