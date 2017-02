Houd het dedain buiten de deur

Misschien moet je een oorlog hebben meegemaakt om de democratie op een van haar essentiële waarden te schatten: het vreedzaam oplossen van conflicten in een samenleving. Zoals sociaal-democraat Willem Bonger (1876-1940), socioloog en politiek denker, in de jaren 30 schreef: ‘Je kunt de koppen beter tellen dan deze inslaan’.

Het citaat van Clemenceau heb ik gehaald uit het boek ‘Problemen der democratie’, dat Bonger schreef in een tijd waarin de staatsvorm onder steeds grotere druk kwam te staan van rivaliserende ideologieën. Nu de democratie opnieuw onder druk staat, zijn geschriften uit die periode van meer dan gewone waarde: de gedachtenvorming werd op scherp gezet.

Sterker nog, de verdediging van de democratie was niet langer vrijblijvend. Bonger trok zelfs de uiterste consequentie. Op 15 mei 1940, vijf dagen na de inval van nazi-Duitsland in ons land, benam hij zich, samen met zijn vrouw, van het leven onder het achterlaten van de boodschap: ‘Ik zie voor mij geen toekomst meer, en ik kan niet bukken voor dat tuig, dat nu gaat heersen’.

Optimisme

Hoewel de titel van zijn boek en zijn einde anders doen vermoeden, was Bonger optimistisch over de levensvatbaarheid en de veerkracht van de democratie. Hij schreef in 1938: ‘Er leeft in de democratie iets natuurlijks, iets onverwoestbaars; zij berust op diep in de mens liggende kwaliteiten’. De geschiedenis liet weliswaar periodes zien van verdringing door autocratische regimes, ‘maar de democratie is altijd weer teruggekeerd’.

Er leeft in de democratie iets natuurlijks, iets on­ver­woest­baars; zij berust op diep in de mens liggende kwaliteiten Willem Bonger

Het natuurlijke karakter van deze bestuursvorm nam Bonger waar in het verenigingsleven, dat zich overal in de westerse wereld op zuiver democratische basis had gevormd. Zelfs de sociëteiten De Witte in Den Haag en de Groote Club in Amsterdam, waar je volgens hem nog wel wat tegenstanders van democratie in de staat kon vinden, waren volmaakt democratisch. ‘Elk lid heeft een stem, of hij nu een inkomen heeft van een miljoen of enkele duizenden guldens en als een bestuur niet bevalt wordt het bij de periodieke verkiezing weggestemd’.

Conclusie van Bonger: ‘Er zit in de democratie iets onmiskenbaar natuurlijks, want men is er als van zelf toe gekomen. Men heeft daarover niet van gedachten gewisseld, men heeft het eenvoudig gedaan’. Mede op basis van deze praktijk verdedigde hij de indirecte democratie. Net als in een vereniging zouden in het landsbestuur de besten naar voren komen. Als dit in onze tijd al minder zou zijn geworden door het grotere afbreukrisico, zegt dit ook iets over de publieke moed van hen die hun nek uitsteken.